Elodie, chi è e cosa fa la sorella: anche lei bellissima

L’artista ha una sorella più piccola che le somiglia molto, come si chiama, che lavoro fa e qual è il suo rapporto con la cantante

Non tutti sano che Elodie ha una sorella minore che le somiglia moltissimo ed è bellissima come lei. A differenza della cantante e attrice, che da qualche anno sta vivendo letteralmente un momento d’oro per la sua carriera, lei è lontana dal mondo dello spettacolo. Si chiama Fey Di Patrizi e, anche se in realtà a sfilato a una Milano Fashion Week, nella vita fa tutt’altro.

A parlare della sorella e di come, anche se si somigliano, in realtà hanno due caratteri diametralmente opposti, è stata proprio Elodie in una passata intervista a Grazia. In quell’occasione spiegò che quando era piccola si è molto occupata di lei, l’ha descritta come una “persona metodica”, che “non beveva e non fumava”.

Elodie e la sorella Fey, chi è lei e cosa fa

Fey Di Patrizi è la sorella piccola di Elodie, laureata in Economia Aziendale, nel 2023 ha partecipato alla Milano Fashion Week, sfilando per il brand Magliano. Bella come la sorella, la somiglianza è davvero impressionante, i fan della cantante la ricorderanno senz’altro nel video di Due, il brano con cui la sorella maggiore partecipò al Festival di Sanremo.

Proprio come Elodie, anche Fey non ha avuto un’infanzia facile e per questo la cantante ha raccontato che, fin da quando erano piccole, lei ha sempre cercato di proteggerla. “I nostri genitori si sono separati presto e a casa c’era violenza (…)”. Aver condiviso dei momenti così difficili le ha unito moltissimo, ma la cosa che la cantante ricorda come il momento che più ha solidificato il loro rapporto, è stato: “Quando mi ha confidato di essere omosessuale, piangeva“. Nella stessa intervista l’artista spiegò che lei lo aveva compreso prima della sorella e a casa lo avevano capito tutti, il padre è sempre stato una persona molto aperta e, quando parlava alle figlie di sesso, lo faceva senza distinzione di genere o ponendo etichette.

Elodie in un’altra recente intervista ha spiegato che lei e Fey si amano moltissimo e, anche se non si dicono molte cose, sono unitissime, per lei è quasi come se fosse una figlia. Dal profilo Instagram della sorella di Elodie, si legge che è titolare di un cocktail bar di Milano, locale dallo stile elegante e ricercato. Sulla sua pagina ci sono moltissime immagini in compagnia di una donna che deve essere la sua compagna, assieme viaggiano moltissimo e – a giudicare dalle immagini – si vede che sono molto innamorate.

Fey e sua sorella maggiore, dunque, sono legatissime, lei la segue spesso anche nei suoi eventi live, supportandola e sostenendola, a riprova proprio del bel rapporto che c’è tra le due sorelle, che si supportano a vicenda fin da quando erano due bambine.