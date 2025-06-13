Elodie curiosità: che titolo di studio ha la cantante

La cantante sta vivendo un momento d’oro, impegnata il suo tour ha ottenuto un successo strepitoso: cosa ha studiato

Elodie ha concluso il suo tour negli stadi a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona. Si conclude per la cantante una tournée davvero strepitosa, in cui ha dato davvero tutta se stessa per la riuscita degli spettacoli. Tra le sue hit di successo, balli sexy, coreografie sensuali e ospiti d’eccezione, lo show dell’ex allieva di Amici ha affascinato il suo pubblico. L’artista sta vivendo davvero un momento fenomenale per la sua carriera, ma cosa ha studiato da ragazza?

Non tutti conoscono il titolo di studio di Elodie, in passato è capitato che lei ne parlasse e spiegasse cosa ha deciso di fare quando era molto più giovane. Quei tempi sono ormai lontanissimo e l’ex volto di Amici, tra cinema, televisione e musica, ha dimostrato di essere una artista davvero poliedrica.

Il titolo di studio di Elodie, cosa ha studiato la bella cantante

Elodie non ha mai nascosto le sue umili origini, l’infanzia difficile e il fatto che abbia vissuto in un quartiere periferico di Roma, Quartaccio. La cantante dopo le scuole medie si è iscritta al liceo socio-pedagogico della Capitale, ma ha lasciato la scuola a un mese dalla Maturità, non conseguendo così il diploma.

Un grande rammarico per l’artista, che non ha mai nascosto quanto si sia pentita di questa scelta. Tempo fa, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva ammesso il grande errore commesso a non aver concluso la scuola. In quell’occasione aveva spiegato che all’inizio si vergognava moltissimo a dire di avere solo la terza media. Ha raccontato che non era mai stata bocciata, che aveva quasi concluso la scuola, ma poi ha deciso di ritirarsi a maggio senza sostenere l’esame.

“Non mi sentivo all’altezza di fare l’esame (…)“, queste le parole di Elodie al quotidiano di via Solferino. La cantante poi aveva raccontato che aveva detto a tutti che non voleva fare l’esame perché non ne sentiva il bisogno, ma la realtà era un’altra, come lei stessa ha sottolineato: “(…) Ma avevo solo paura del fallimento, una cosa che mi ha accompagnata a lungo”. Capita spesso che la cantante parli dei suoi anni al liceo, è accaduto anche in un’intervista a Vanity Fair in cui ha raccontato quanto si appassionasse a ciò che studiava.

Proprio per il grande rammarico di non aver ultimato il liceo, Elodie è molto attenta al tema della povertà educativa e tempo fa ha collaborato con Save the Children, di cui è amministratrice, per battersi affinché nel quartiere in cui è cresciuta i ragazzi non abbandonino la scuola. La cantante in più occasioni aveva definito Quartaccio “un posto dimenticato dalle istituzioni”. La cantante ha più volte detto che non è stato facile crescere in questa zona, da adolescente è sempre stata accompagnata da una sensazione di rabbia, con cui adesso – ha spiegato – deve fare i conti. Ciò nonostante degli anni vissuti a Quartaccio ricorda “la libertà di movimento e di gioco”.