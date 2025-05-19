Elodie, il segreto di famiglia rivelato solo ora

La cantante, attrice e show girl ha deciso di confessare una cosa che non aveva mai detto prima, le parole inaspettate.

Elodie ha deciso di fare una rivelazione davvero molto intima e l’ha fatto in un momento in cui la sua carriera è all’apice del successo. Pronta a partire con i suoi attesi concerti negli stadi – al Diego Armando Maradona di Napoli e al San Siro di Milano – è impegnatissima con la promozione del suo ultimo album. La bellissima artista si sta impegnando molto con le prove del suo spettacolo e, nonostante abbia detto di non sentirsi sempre al meglio, ce la sta mettendo tutta.

E proprio in un’intervista su R101, dove ha parlato della sua carriera, dei tanti progetti e di come ci si senta ad avere tutto questo successo, ha fatto una rivelazione su un segreto riguardante la sua famiglia, un retroscena che fino a questo momento non aveva mai reso noto.

Elodie, la verità sulla famiglia mai detta fino ad ora

Elodie ha confessato che il cognome che usa da quando ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, Di Patrizi, in realtà non sarebbe quello suo vero. Ha spiegato che il suo cognome reale è Canini, quello del nonno. Questo “segreto” ha una spiegazione, che la cantante ha chiarito nell’intervista.

A quanto pare negli anni Sessanta, periodo in cui il divorzio non era ancora riconosciuto, suo padre nacque da una relazione extraconiugale e per questo non gli fu dato il cognome del suo vero padre, appunto Canini, ma quello dell’allora marito della nonna, Enzo Di Patrizi. Sembra la trama di una puntata di Beautiful, ma non è così, è un aneddoto sul padre della famosissima cantante. Elodie ha spiegato che il padre non ha saputo la verità sul genitore biologico, fino al liceo.

Erano tempi molto diversi, proprio per questo Elodie descrive con ironia la nonna come “una fuori legge”. Questo perché la nonna, anche se separata dal marito, per legge non poteva sposarsi di nuovo e tantomeno dare al figlio il cognome di un uomo con cui non era sposata. Elodie si è divertita a raccontare a chi la segue questo aneddoto sulla sua famiglia, ma quando gli è stato chiesto se volesse cambiare cognome, ha risposto: “Chi se ne frega“.

La cantante è da sempre molto apprezzata per la sua ironia e il suo modo di essere molto diretta. L’ha sempre fatto fin da quando era una allieva di Amici e non ha mai smesso. Oggi è una artista di grande successo, con le sue hit domina le classifiche, i suoi spettacoli registrano sempre ottimi numeri e anche come attrice ha ottenuto critiche molto positive. Innamoratissima del suo compagno Andrea Iannone, lo dimostrano le tante foto che entrambi condividono sui social, possiamo dire che questo per lei sia davvero un momento d’oro.