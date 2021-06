Poco fa, sulla pagina Facebook ufficiale di Live Nation, è stata condivisa la notizia del rinvio del tour di Dua Lipa al 2022. Nessuna tappa quest’anno sempre per via della pandemia legata al Covid-19 e del numero di persone ancora limitato -al momento- per i grandi eventi. E così, il Future Nostalgia Tour si terrà fra un anno circa.

Insieme a questa brutta notizia, però, una lieta novella: in Italia sono state aggiunte altre due date nel 2022. Non solo quindi il cambio data al 25 maggio 2022 a Milano, al Forum, bensì anche il 26 maggio (sempre al Forum) e il 28 maggio 2022 all’Unipol Arena di Bologna.

Ecco, a seguire, l’annuncio, con tutte le date, informazioni e notizie relative al Future Nostalgia Tour, con le parole di Dua Lipa sul rinvio delle date:

Il Future Nostalgia Tour di Dua Lipa è riprogrammato al 2022, ed a grande richiesta si aggiungono due nuove date in Italia! 🌙

25 maggio 2022 • Milano, Mediolanum Forum [Cambio Data]

26 maggio 2022 • Milano, Mediolanum Forum [Nuova Data]

28 maggio 2022 • Bologna, Unipol Arena [Nuova Data]

“Sono profondamente dispiaciuta di non poter partire con il tour in UK e Europa questo settembre e ottobre. Per favore, tenetevi stretti i biglietti dato che rimarranno validi per le nuove date. Non vedo l’ora di salire sul palco per riunirmi con voi tutti, per questo abbiamo aggiunto qualche data in più, che andrà in vendita questa settimana. Con amore, Dua”.

🎟 I biglietti per le nuove date saranno disponibili:

• tramite prevendita #MyLiveNation dalle ore 10:00 di mercoledì 30 giugno. Registrati gratuitamente e assicurati i biglietti prima di tutti! Vai su > bit.ly/DuaLipa2022

• tramite vendita generale a partire dalle ore 10:00 di venerdì 2 luglio.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la data di Milano del 25 maggio 2022. Per maggiori informazioni sulla validità dei biglietti vai su > livenation.it/show-updates

Radio 105 è la radio ufficiale del tour