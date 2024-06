Il 5 giugno 2024 è partito ufficialmente il “Radical Optimism tour” di Dua Lipa con la sua prima data a Berlino, in Germania. Si tratta della terza serie di concerti della cantante, a supporto del suo terzo album in studio, l’omonimo Radical Optimism (2024). Il tour è iniziato il 5 giugno 2024 a Berlino, in Germania e si concluderà a Seul, in Corea del Sud, il 4 dicembre prossimo.

Il titolo del disco è stato raccontato così dalla stessa Dua Lipa:

“Un paio di anni fa, un amico mi ha fatto conoscere il termine Radical Optimism. È un concetto che mi ha colpito e mi ha incuriosito sempre di più quando ho iniziato a giocarci e a inserirlo nella mia vita”, racconta Dua. “Mi ha colpito l’idea di attraversare il caos con grazia e di sentirsi in grado di affrontare qualsiasi tempesta. Allo stesso tempo, mi sono ritrovata a guardare la storia della musica della psichedelia, del trip hop e del britpop. Mi è sempre sembrato così fiduciosamente ottimista, e questa attitudine ed onestà sono sensazioni che ho portato nelle mie sessioni di registrazione. Il disco nel suo insieme è più maturo. Sinceramente, penso di non essere la stessa persona che ero quando ho scritto il primo album. Mi sono evoluta e ho imparato molte cose. Ho pensieri, desideri, bisogni e visioni diverse”

A seguire la scaletta delle canzoni del “Radical Optimism Tour 2024”.

La scaletta di Dua Lip, Radical Optimism Tour 2024

Ecco la scaletta del concerto di Dua Lipa per il suo Radical Optimism Tour 2024

“Training Season”

“One Kiss”

“Illusion”

“Break My Heart”

“Levitating”

“These Walls”

“Be the One”

“Love Again”

“Pretty Please”

“Hallucinate”

“New Rules”

“Electricity”

“Cold Heart”

“Happy For You”

“Physical”

“Don’t Start Now”

“Houdini”

Radical Optimism in classifica, il successo del disco

Radical Optimism, il terzo album di Dua Lipa, ha conquistato la seconda posizione della Billboard 200, la chart americana, senza essere in grado di raggiungere la vetta. In Inghilterra, invece, ha ottenuto il primo posto. Bene anche in Spagna, Scozia, Portogallo, Ungheria, Francia, Belgio, Austria e Polonia. Anche in Italia si è dovuta “accontentare” del secondo gradino della classifica Fimi.