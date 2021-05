Love again è il titolo del nuovo singolo di Dua Lipa rilasciato dal suo disco “Future nostalgia”.

L’ottava canzone dell’album di Dua Lipa campiona il motivo della canzone arrivata al numero 1 nel Regno Unito nel 1997, “Your Woman” di White Town. La canzone ha temi simili di emancipazione femminile e sessualità. La canzone è stata pubblicata come l’ottavo singolo (remix inclusi) del suo ultimo progetto, premiato dalla critica e dalle vendite.

Sono terminate le riprese del video ufficiale, la cui uscita sembra essere imminente.

Nella canzone, Dua Lipa racconta del suo nuovo innamoramento, della paura avuta di non potersi più invaghire di qualcuno e di essere, invece, adesso felice e corriposta.

Qui sotto audio, testo e traduzione di Love Again di Dua Lipa.

[Verse 1]

I never thought that I would find a way out

I never thought I’d hear my heart beat so loud

I can’t believe there’s something left in my chest anymore

But goddamn, you got me in love again

I used to think that I was made out of stone

I used to spend so many nights on my own

I never knew I had it in me to dance anymore

But goddamn, you got me in love again

[Pre-Chorus]

Show me that heaven’s right here, baby

Touch me, so I know I’m not crazy

Never have I ever met somebody like you

Used to be afraid of love and what it might do

But goddamn, you got me in love again

[Chorus]

You got me in love again

You got me in love again

You got me in love again

Again

[Verse 2]

So many nights, my tears fell harder than rain

Scared I would take my broken heart to the grave

I’d rather die than have to live in a storm like before

But goddamn, you got me in love again

[Pre-Chorus]

Show me that heaven’s right here, baby

Touch me, so I know I’m not crazy

Never have I ever met somebody like you

Used to be afraid of love and what it might do

But goddamn, you got me in love again

[Chorus]

You got me in love again

You got me in love again

You got me in love again

Again

[Refrain]

I can’t believe, I can’t believe

I finally found someone

I’ll sink my teeth in disbelief

‘Cause you’re the one that I want

I can’t believe, I can’t believe

I’m not afraid anymore

Goddamn, you got me in love again

[Bridge]

La-la-la, la-la-la

La-la-la, la-la-la

I never thought that I would find a way out

I never thought I’d hear my heart beat so loud

I can’t believe there’s something left in my chest anymore

Oh, goddamn, you got me in love again

(We’re in love, we’re in love)

(We’re in love, we’re in love, oh, oh)

[Refrain]

I can’t believe, I can’t believe

I finally found someone

I’ll sink my teeth in disbelief

‘Cause you’re the one that I want

I can’t believe there’s something left inside my chest anymore

But goddamn, you got me in love again

[Chorus]

You got me in love again

You got me in love again

You got me in love again (Again and again)

Again (And again and again and again)

Non avrei mai pensato di trovare una via d’uscita

Non avrei mai pensato di sentire il mio cuore battere così forte

Non riesco a credere che sia rimasto qualcosa nel mio petto

Ma dannazione, mi hai fatto innamorare di nuovo

Pensavo di essere fatta di pietra

Trascorrevo così tante notti da sola

Non ho mai saputo di avere più voglia di ballare

Ma dannazione, mi hai fatto innamorare di nuovo

Mostrami che il paradiso è proprio qui, baby

Toccami, così so che non sono pazza

Non ho mai… incontrato qualcuno come te

Avevo paura dell’amore e di cosa potrebbe farmi

Ma dannazione, mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare di nuovo

Mi hai fatto innamorare di nuovo