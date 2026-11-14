Gazzelle con Ogni volta che sei qui e Gianna Nannini con Ricominciassimo entrano in rotazione su RTL 102.5. Scopri i nuovi singoli radio in onda.

Due nomi molto diversi per anagrafe e per traiettoria artistica, ma accomunati questa settimana dalle rotazioni di RTL 102.5: Gazzelle con Ogni volta che sei qui e Gianna Nannini con Ricominciassimo sono tra i nuovi singoli radio entrati nel palinsesto dell’emittente. Un accostamento che racconta bene la varietà del pop italiano contemporaneo e, nel caso della Nannini, porta in frequenza un progetto discografico di peso considerevole.

Gazzelle porta in radio Ogni volta che sei qui

Gazzelle è uno degli artisti italiani che negli ultimi anni ha costruito un rapporto solido con il pubblico pop-indie, capace di muoversi tra ascolti streaming significativi e un seguito live consolidato. Ogni volta che sei qui è il suo nuovo ingresso nelle rotazioni di RTL 102.5, e la presenza in un palinsesto mainstream come quello dell’emittente milanese segnala un posizionamento che va oltre la nicchia. RTL 102.5 è una delle radio con la maggiore copertura nazionale, e un brano che entra nella sua playlist raggiunge una platea sensibilmente più ampia rispetto ai soli canali digitali.

Non è la prima volta che Gazzelle intercetta l’attenzione delle radio generaliste: il suo stile — testi introspettivi su produzioni pop accessibili — si presta bene all’ascolto radiofonico, dove la riconoscibilità della voce e la struttura melodica contano quanto la profondità del testo. Ogni volta che sei qui si inserisce in questo solco.

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Ricominciassimo e il progetto GIANNAGOLD: cinquant’anni di Gianna Nannini riletti con la London Symphony Orchestra

Il contesto dietro l’ingresso di Ricominciassimo in rotazione su RTL 102.5 è più articolato. Il brano è estratto da GIANNAGOLD, un progetto discografico che Gianna Nannini ha costruito per celebrare cinquant’anni dalla sua prima pubblicazione. Non si tratta di una semplice raccolta: GIANNAGOLD contiene 29 brani del suo repertorio, di cui 10 completamente riarrangiati in versione sinfonica.

La realizzazione orchestrale è affidata alla London Symphony Orchestra, diretta da Gavin Greenaway, con il sound design curato da Wil Malone. È una scelta produttiva che posiziona il progetto lontano dalla logica del semplice greatest hits: portare la voce di Nannini su arrangiamenti sinfonici nuovi significa rimettere mano al materiale in modo strutturale, non solo estetico.

Tra i contenuti di GIANNAGOLD c’è anche una nuova versione di America con Marracash, collaborazione che collega due mondi del pop italiano distanti per generazione e per genere. Il fatto che Ricominciassimo sia stato scritto da Gianna Nannini insieme a Gazzelle chiude un cerchio: i due artisti entrano contemporaneamente nelle rotazioni radio, ma sono anche co-autori di uno stesso brano. Un dettaglio che non è solo curiosità: racconta come il pop italiano stia lavorando sempre più per connessioni trasversali tra generazioni e stili.

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Cosa significa entrare nelle rotazioni di RTL 102.5 nel 2026

Nel panorama attuale, dove lo streaming domina i consumi musicali quotidiani, la radio mantiene un ruolo specifico e non sostituibile nella costruzione della popolarità di un brano. RTL 102.5, in particolare, è un punto di riferimento per l’airplay italiano: i dati EarOne — la fonte di riferimento per le classifiche radiofoniche nazionali — mostrano settimana dopo settimana come le rotazioni su emittenti di questa portata incidano sulla visibilità complessiva di un singolo, spesso in modo complementare rispetto alle performance sulle piattaforme digitali.

Entrare nel palinsesto di RTL 102.5 non è automatico: l’emittente seleziona i brani in base a criteri editoriali precisi, e la presenza in quella playlist è un indicatore di posizionamento nel mercato radiofonico mainstream. Per Gazzelle significa consolidare una presenza che va oltre il pubblico già fidelizzato. Per Gianna Nannini e GIANNAGOLD significa portare in frequenza un progetto che ha ambizioni da catalogo — nel senso più nobile del termine — ma che vuole anche parlare all’ascolto contemporaneo.

Per chi segue le classifiche airplay, vale la pena monitorare come Ogni volta che sei qui e Ricominciassimo si muoveranno nelle prossime settimane sulle rilevazioni RTL 102.5 e su EarOne: la tenuta in rotazione di un brano nelle settimane successive all’ingresso è spesso il vero indicatore della sua capacità di attecchire sul pubblico radiofonico, che ha tempi di assimilazione diversi rispetto agli ascoltatori delle piattaforme streaming.

Due brani, due artisti, un filo comune che passa dalla co-scrittura di Ricominciassimo e arriva alle frequenze di una delle radio più ascoltate d’Italia. Il pop italiano, quando funziona, sa costruire queste connessioni senza che sembrino forzate.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.