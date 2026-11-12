Sabato 14 novembre 2026 il Teatro Sociale di Bergamo apre le porte a una delle produzioni più attese del Donizetti Opera Festival di quest’anno: Alahor in Granata, melodramma in due atti di Gaetano Donizetti, torna in scena in una nuova produzione che segna anche un debutto significativo per la direttrice d’orchestra Chiara Cattani, alla sua prima esperienza con il repertorio donizettiano. L’appuntamento è parte di un ciclo di tre recite — 14, 22 e 27 novembre 2026 — che porta sul palcoscenico bergamasco un titolo raro, legato alle origini stesse del compositore e della sua stagione più acerba.

Un’opera rara, una partitura del 1826

Alahor in Granata è uno di quei titoli che il grande pubblico operistico conosce poco, eppure racconta molto del Donizetti pre-Lucia di Lammermoor. Composta nel 1826 per il Teatro Carolino di Palermo, l’opera non ha mai goduto di una circolazione stabile nel repertorio moderno. La produzione del Donizetti Opera Festival 2026 si distingue per una scelta filologica precisa: viene utilizzata la edizione critica della partitura originale del 1826, curata da Edoardo Cavalli. Non si tratta di un adattamento né di una rielaborazione, ma del testo musicale così come fu concepito per il debutto palermitano, duecento anni fa esatti.

Questa scelta posiziona la produzione all’interno di un approccio storiograficamente rigoroso, coerente con la missione della Fondazione Donizetti, che da anni lavora per restituire al pubblico le opere meno eseguite del catalogo bergamasco con strumenti critici aggiornati. L’edizione Cavalli rappresenta il punto di riferimento attuale per chi voglia affrontare Alahor in Granata con serietà musicologica, e la sua adozione in questa produzione è un segnale chiaro delle ambizioni del festival.

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Chiara Cattani al podio: il debutto nel repertorio donizettiano

Sul podio del Teatro Sociale sale Chiara Cattani, direttrice italiana con un profilo che unisce la direzione d’orchestra alla pratica strumentale storica — è anche maestro al cembalo, clavicembalista e pianista con specializzazione nel repertorio su strumenti storici. Questa combinazione di competenze non è casuale rispetto alla scelta del titolo: affrontare una partitura del primo Ottocento con un’edizione critica dell’originale richiede esattamente il tipo di sensibilità che Cattani porta con sé.

Quello di novembre 2026 è il suo primo confronto diretto con Donizetti come direttrice. Un debutto che avviene in un contesto tutt’altro che secondario: il Donizetti Opera Festival è il festival internazionale dedicato al compositore bergamasco, e il Teatro Sociale è la sua sede principale. Cattani è attualmente Music Director di Academia Montis Regalis per le stagioni 2025–2027, incarico che conferma il suo posizionamento nel panorama della musica storicamente informata a livello europeo.

La regia della produzione è firmata da Benedetto Sicca, che si confronta con un libretto ambientato nella Granada moresca, con temi di conflitto identitario e amore impossibile che appartengono pienamente alla tradizione del melodramma romantico italiano.

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Il Donizetti Opera Festival e il contesto di Bergamo

Il Donizetti Opera Festival si conferma ogni anno come uno degli appuntamenti più specifici e qualificati nel panorama operistico italiano, con una vocazione precisa: rimettere in circolazione il catalogo donizettiano nella sua interezza, non solo i titoli più celebri. Alahor in Granata rientra perfettamente in questa logica: è un’opera che i melomani più curiosi conoscono di nome, ma che raramente hanno potuto ascoltare dal vivo in una produzione curata.

Il Teatro Sociale di Bergamo è la cornice naturale di questo lavoro. Inaugurato nel 1808, è uno dei teatri storici lombardi più intatti nella sua struttura originale e mantiene un legame diretto con la tradizione operistica della città natale di Donizetti. Ospitare qui una produzione basata sull’edizione critica di una partitura del 1826 ha una coerenza geografica e culturale che va oltre il semplice dato logistico.

Le recite del 22 e 27 novembre completano il ciclo, offrendo al pubblico — locale e internazionale, considerando l’attrattività del festival — più occasioni per assistere a un titolo che difficilmente si ritroverà in cartellone altrove nella stagione 2026-2027. Per chi segue il repertorio belcantistico dell’Ottocento con attenzione, si tratta di uno degli appuntamenti più concreti e documentati della stagione autunnale italiana. Ulteriori informazioni sulla produzione e sui biglietti sono disponibili sul sito del Donizetti Opera Festival.

Con Alahor in Granata di Donizetti, il festival bergamasco dimostra ancora una volta che il lavoro filologico e la programmazione coraggiosa non sono in contraddizione con la fruibilità: una partitura di duecento anni fa, restituita nella sua forma originale e affidata a una direttrice al suo primo incontro con questo repertorio, è esattamente il tipo di scommessa che rende il Donizetti Opera Festival un riferimento nel panorama operistico europeo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.