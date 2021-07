Tra i cantanti usciti da Amici 20 con riscontro di pubblico e vendite, c’è sicuramente anche Deddy. Il giovane artista, insieme ad Aka 7even, Sangiovanni e Tancredi, ha mantenuto il successo anche al termine del talent show condotto da Maria De Filippi. Un segno di affetto e fedeltà da parte dei fan che l’hanno seguito nel suo percorso all’interno del programma. E, nelle scorse ore, proprio Deddy ha condiviso un messaggio rivolto ai fan (dopo il primo live) e di ringraziamento per il traguardo di disco di platino per il singolo “Il cielo contromano”.

Con un selfie insieme al pubblico presente al suo concerto, Deddy ha scritto un lungo pensiero:

Ciao belli… Ieri è stato il nostro primo live!

Ci penso, guardo le foto, i video e mi sembra impossibile: vedermi su quel palco di fronte a voi, a cantare me stesso racchiuso nelle nostre canzoni, farlo insieme, tutti uniti tra note ed emozioni.

La sera prima del live mi hanno scritto mamma e papà chiedendomi se fossi agitato. Credevo di non esserlo, ma quando sono arrivato dietro al palco… sentivo tutta la responsabilità di non deludervi, di non deludere me stesso, sentivo la responsabilità di emozionarvi ed emozionarmi.

E mi è esploso il cuore di felicità vedendo i vostri occhi mentre cantavamo, coppie di fidanzati che si abbracciavano, amiche e amici che si dedicavano le canzoni…

È bello sapere che la nostra musica ci lega così tanto ed è ancora più bello condividerla con voi❤️