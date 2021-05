Dopo essere arrivato alla finale di Amici 20, Deddy continua a macinare riscontri e successi. Il suo Ep, Il cielo contromano, ha debuttato al secondo posto nella classifica dei dischi più venduti in Italia.

Nei giorni scorsi, il cantante ha annunciato una serie di concerti, previsti per il mese di dicembre 2021. E anche in questo caso, la risposta ottenuta dai fan è ottima.

Dopo il sold out della data del 19 dicembre 2021 a Milano, raggiunto in poche ore, Deddy annuncia il sold out anche della data a Roma presso il Sin Stadio di venerdì 10 dicembre 2021, e aggiunge un ulteriore appuntamento nella capitale (Sin Studio) che precede i due live milanesi e si terrà l’11 dicembre 2021.

Il live di Deddy è un evento atteso con enorme entusiasmo, grazie a premesse straordinarie come la certificazione ORO del brano “0 passi”, oltre 14 milioni di stream su Spotify e presenza fissa nella Top10 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti. L’EP “Il Cielo Contromano” ha debuttato sul podio della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti alla posizione n.2 e questa settimana si mantiene nella Top5 della stessa classifica (alla n.4).

Il cielo contromano vanta oltre 15 milioni di stream.

Durante gli show, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, i fan potranno ascoltare per la prima volta live i brani contenuti nell’Ep e quelli che Deddy ha presentato al pubblico durante il suo percorso ad Amici 20.

Ecco, a seguire, le informazioni per l’acquisto dei biglietti.

I biglietti per la nuova data sono disponibili da ora su www.vivoconcerti.com , e lo saranno presso tutte le rivendite autorizzate dalle ore 13.00 di sabato 5 giugno.

Abbiamo intervistato Deddy per parlare del suo percorso ad Amici, del successo del suo primo Ep e delle date annunciate a dicembre 2021 con i soldi out delle prime date.

Potete vedere la video intervista qui sotto.