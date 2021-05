La prima estate è il brano inedito di Deddy presentato ad Amici 20 e presente nel suo disco, Il cielo contromano, uscito il 14 maggio 2021.

Il cantante è arrivato tra i finalisti di questa fortunata edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Con lui, nella categoria ballo, anche Aka 7even e Sangiovanni, pronti a puntare alla vittoria.

Qui sotto potete ascoltare “La prima estate“, un brano romantico dedicato all’amata e all’estate, la loro prima in coppia, con orizzonti e albe da ammirare insieme e sorrisi da regalarsi a vicenda (“Sarà la prima estate con te amore, Il mare è un orizzonte bello da ammirare, Dall’alba di ogni giorno all’imbrunire, Rеgalami sorrisi il resto può aspettare, La prima еstate con te”).

A seguire il testo del brano di Deddy, La prima estate.

[Strofa 1]

È passato già un inverno velocemente

È cambiata la mia vita in meglio

E si vede

I tuoi lineamenti come fiori appena colti

Scatterò una foto

Il tuo profumo

I miei ricordi di te che già eri con me

Anche se non ti vedevo ti amavo e ti aspettavo

E la felicità di sentirti a contatto

Con la mia stessa pelle

Mi hai scelto tra le stelle

[Ritornello]

Sarà la prima estate con te amore

Il mare è un orizzonte bello da ammirare

Dall’alba di ogni giorno all’imbrunire

Rеgalami sorrisi il resto può aspettare

La prima еstate con te

La prima estate con te

[Bridge]

Le notti d’estate, la musica ad alto volume

Mentre grido il tuo nome

Respira la vita più forte di me

[Ritornello]

Sarà la prima estate con te amore

Il mare è un orizzonte

Bello da ammirare

Dall’alba di ogni giorno all’imbrunire

Regalami sorrisi il resto può aspettare

[Outro]

La prima estate con te

La prima estate con te

La prima estate con te

La prima estate con te