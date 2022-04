Era tutto programmato: Kanye West avrebbe dovuto chiudere il Coachella 2022 in entrambi i weekend, che si terranno dal 15 al 17 aprile e dal 22 al 24 aprile a Indio, in California. Era l’headliner, attesissimo da entrambi i fan. I rumors delle ultime settimane lo indicavano come performer e accompagnato anche da Travis Scott. E invece, nulla di tutto questo accadrà più.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Kanye West avrebbe cambiato idea e non vorrebbe più salire sul palco del Coachella 2022 nel bel mezzo della sua battaglia per il divorzio con Kim Kardashian e sulla scia della sua faida unilaterale con il conduttore di “Daily Show” Trevor Noah (che gli è costato anche un blocco su Instagram di 24 ore, accusato di insulti nei confronti del presentatore) Nelle ultime settimane West si è rivolto ai social media per esprimere le sue lamentele sui problemi di co-genitorialità con Kardashian e Noah aveva criticato il comportamento del rapper che, via social e nel video ufficiale del suo nuovo pezzo, Eazy, se la prende direttamente con il nuovo compagno dell’ex moglie.

Anche la prevista e programmata performance di Kanye West ai Grammy Awards 2022 di domenica è stata cancellata proprio a causa del suo discutibile “comportamento online”. Ye non ha partecipato all’evento ma ha vinto due Grammy.

Una fonte vicina ai Kardashian avrebbe dichiarato che, e”per il bene dei loro figli, Kanye ha detto a Kim che non farà apparizioni pubbliche o dichiarazioni provocatorie sui social media, e se ne andrà da qualche parte per stare meglio”. Da qui la decisione di non presenziare più al Coachella 2022? Ma il portavoce del rapper ha bollato come “false” queste affermazioni: