La prevista esibizione di Kanye West ai Grammy 2022 non si terrà più. Al rapper è stato impedito di esibirsi il mese prossimo a causa del “comportamento” tenuto online, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del cantante.

La decisione, confermata anche dal sito Variety, è arrivata il giorno dopo che West, ora noto come Ye, era stato sospeso da Instagram per 24 ore. La piattaforma ha affermato che il contenuto dell’account del 44enne violava le sue politiche su “incitamento all’odio, bullismo e molestie”. Ma cosa era successo? Trevor Noah, comico e conduttore del Daily Show, ha criticato i post di West sulla sua ex moglie, Kim Kardashian. West ha risposto all’uomo usando un insulto razziale. Il post è stato quindi cancellato e l’account Instagram di Kanye West è stato sospeso per 24 ore.

Il rapper, nella sua carriera, ha vinto 22 Grammy su 75 nomination ed è in palio per cinque premi anche quest’anno. Ma non è più presente nella lista di artisti annunciata questa settimana. Un rappresentante del cantante ha detto a The Blast “La squadra di Kanye non è sorpresa dalla decisione” di abbandonarlo.

Nelle settimane scorse, però, Kanye West è stato al centro di numerose polemiche nate dopo il divorzio con Kim Kardashian. West ha pubblicato numerosi messaggi di scherno di Kardashian e del comico Pete Davidson, che ora sta uscendo con la madre dei quattro figli di West. Poi ha mostrato screenshot di messaggi in cui la Kardashian lo accusa di “creare un ambiente pericoloso e spaventoso” e dice: “Qualcuno farà del male a Pete e sarà tutta colpa tua”.

West si è scusato ma ha anche continuato a postare con frasi accusatorie verso l’uomo:

“Sono davvero preoccupato che [lui] farà appassionare la mamma dei miei figli alle droghe. È in riabilitazione ogni 2 mesi.”

E recentemente, Kanye ha pubblicato anche un video “contro Pete Davidson dove viene raffigurato il nuovo compagno della donna, rapito e legato: