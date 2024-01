Concerto di Claudio Baglioni alla Inalpi Arena a Torino (ex Pala Alpitour) in programma venerdì 26 gennaio 2024, la possibile scaletta delle canzoni, orario e come arrivare in auto e con i mezzi.

Seconda data all’Inalpi Arena a Torino per Claudio Baglioni, impegnato con il suo aTUTTOCUORE tour, primo tassello del suo addio alle scene, annunciato a previsto per il 2026. Il cantautore celebra quest’anno i suoi 60 anni di vita artistica. Tutto comincia nel 1964, quando, appena tredicenne, sale per la prima volta su un palco: partecipa a un concorso di voci nuove a Centocelle, dove vive a Roma, e canta il brano di Paul Anka “Ogni volta”. Sono i primissimi passi della carriera straordinaria dell’Artista che ha segnato indelebilmente la storia della musica del nostro Paese e che nel 2024, a 60 anni da quel 1964, sceglie di dare il suo saluto finale alle grandi arene indoor portando in scena “aTUTTOCUORE”, la sua opera show più spettacolare e affascinante. A seguire la scaletta delle canzoni, informazioni sui biglietti e tutte le anticipazioni sul concerto a Torino in programma stasera, venerdì 26 gennaio 2024.

La scaletta di Claudio Baglioni in concerto a Torino, 26 gennaio 2024

Ecco la scaletta delle canzoni di Claudio Baglioni alla Inalpi Arena a Torino, in calendario venerdì 26 gennaio 2024. Il live inizierà alle 21.

Le vie dei colori

E tu come stai?

Dagli il via

Acqua dalla luna

Con tutto l’amore che posso

Quante volte

Un po’ di più

Gli anni più belli

Domani mai

Quanto ti voglio

Fammi andar via

Niente più

E adesso la pubblicità

A tutto cuore

Mal d’amore

Viva l’Inghilterra

Medley: Sono io, Cuore D’Aliante, Uomo di varie età

Le ragazze dell’est

Uomini persi

Noi no

Medley: Amori in corso, Un nuovo giorno un giorno nuovo, Con voi

Questo piccolo grande amore

Dodici note

Io sono qui

Medley: Amore bello, Solo, Sabato pomeriggio

Porta portese

Avrai

Io me ne andrei

Mille giorni di te e di me

Via

E tu

Strada facendo

La vita è adesso

Poster

Biglietti per il concerto di Claudio Baglioni a Torino, 26 gennaio 2024

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Claudio Baglioni alla Inalpi Arena a Torino. Si parte da 49 euro per il II Anello Numerato Cat. 2 fino agli 89 euro per il I Anello numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.