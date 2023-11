Nel daytime in onda giovedì 9 novembre 2023, Linus ha ascoltato -in collegamento- gli inediti dei cantanti di Amici 2023. Uno per uno, gli allievi si sono presentati al conduttore radiofonico, esibendosi col suo pezzo, da poco disponibile anche in streaming e in rotazione radiofonica. Dopo l’ascolto, Linus ha commentato brevemente i brani, con le prime impressioni. E ne è nata una classifica, resa noto poco dopo, con relativo giudizio in voto.

E così, Holy Francisco è risultato ultimo in classifica con la sua “Tananai” (che diverte soprattutto per il ritornello ma non lascia poi grande riscontro). Per lui un 5. Nono posto per Sarah (5.5), seguita da Stella all’ottavo posto della classifica con “Venere“.

Settimo gradino per Matthew (che supera ampiamente la sufficienza grazie a “Fammi“), poi Mida (con 7). Il nuovo ingresso nella scuola di Amici 2023, Ayle, ha convinto Linus che gli ha assegnato un buon 7.5.

Quarto gradino per Petit con un soddisfacente 8. Le prime tre posizioni vedono, medaglia di bronzo per Holden (8.5), secondo posto per Lil Jolie e la sua “Follia” (9) mentre primo per il gradimento di Linus è Mew.

10 Holy Francisco 5

9 Sarah 5,5

8 Stella 6

7 Matthew 6.5

6 Mida 7

5 Ayle 7.5

4 Petit 8

3 Holden 8.5

2 Lil Jolie 9

1 Mew 9,5

Amici 2023, domenica 12 novembre, anticipazioni

Amici 2023 torna domenica 12 novembre con una nuova puntata su Canale 5, a partire dalle 14. Oggi, 9 novembre, si terranno le registrazioni della puntata e noi di Soundsblog vi terremo aggiornati con gli spoiler (clicca qui).

Dopo le valutazioni di Linus, nella puntata ci sarà anche spazio per le consuete classifiche di canto e di ballo. In questo caso, un giudice – o più giudici- valuteranno le performance della settimane, stilando un elenco e assegnando dei voti. Il più basso in classifica dovrà consegnare la maglia al proprio insegnante che potrà decidere se confermargliela oppure se tenersela e quindi includere la sua eliminazione dal talent show.