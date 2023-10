Follia è il titolo dell’inedito di Lil Jolie presentato ad Amici 2023 durante le prime fasi del programma. Il brano, negli ultimi giorni, è stato apprezzato anche da Zef, produttore musicale, che ha deciso di collaborare con la giovane cantante e di produrre il suo pezzo. Nella puntata del talent show in onda domenica 15 ottobre, Lil Jolie ha interpretato il suo inedito davanti ai compagni.

Come riportato dal sito Witty, Lil Jolie è Angela, ha 23 anni ed è di Caserta. È figlia unica, vive a Milano dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica. È competitiva, soprattutto con sé stessa. Per lei cantare è un atto liberatorio, “è la cosa che mi mette in contatto con me stessa”

A seguire potete ascoltare la canzone nell’esibizione video e leggere testo e significato del brano.

Lil Jolie, Follia: significato, ascolta la canzone

Il brano è un’invocazione a Calliope, antica dea della mitologia greca e il suo nome significa proprio “dalla bella voce”. C’è una comunicazione, una sorta di preghiera nei confronti di chi canta e della musa (“Guardami, piegati, prenditi la mia follia, Tienimi, stringimi, usami e mandami via, Fondimi, chiediti se valgo la tua compagnia”)

CLICCANDO QUI POTETE ASCOLTARE FOLLIA E VEDERE IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE LIVE AD AMICI 2023

Lil Jolie, Follia: significato, Testo della canzone

Ti guardo ballare nuda

Prima di andare a dormire

Calliope mia bella musa

Vendimi la voce tua

Vizi scarnano ingenuità

Anche se ho un po’ di nostalgia

Seduzione, mentalità

Ma la prima poi non va via

Quasi un senso di sazietà

Mi regala la fantasia

Sono centro, eccentricità

Ruoto attorno alla mia follia

Guardami, piegati, prenditi la mia follia

Tienimi, stringimi, usami e mandami via

Fondimi, chiediti se valgo la tua compagnia

Calliope mia bella musa

Vendimi la voce tua

Guardami, piegati, prenditi la mia follia

Tienimi, stringimi, usami e mandami via

Fondimi, chiediti se valgo la tua compagnia