Durante la sua partecipazione ad Amici 23, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, Matthew, cantante della squadra di Rudy Zerbi, ha presentato il suo inedito dal titolo Fammi.

La canzone è stata scritta da Matteo Rota, vero nome di Matthew, con la partecipazione di Davide Epicoco, Andrea “Berry” Beretta, Giulio Nenna e Andrea “DB” De Bernardi e prodotta da Giulio Nenna, Andrea “Berry” Beretta e Andrea “DB” De Bernardi.

Dopo essere stata pubblicata su Spotify, la canzone, nelle prime venti ore, ha ottenuto circa 30mila stream.

Matthew, Fammi: significato, ascolta la canzone

Il testo della canzone parla di un ragazzo che vuole innamorarsi e che si rivolge ad un’altra persona per far sì che ciò avvenga, nonostante in precedenza il ragazzo le abbia fatto del male (“Ho fatto a pezzi i tuoi occhi di diamante”).

Ascolta qui la canzone.

Fammi: testo

Ho fatto a pezzi i tuoi occhi di diamante

soffri, ti credo, ma ritorni come le altre

hai sepolto tutti i miei peccati e ora

hai un ultimo colpo per uccidermi.

Fammi fammi fammi fammi fammi fammi fammi innamorare di te

come le canzoni anni ’90, fai ballare la notte, la notte.

Fammi fammi fammi quello che ti piace fammi divertire con te

prima che passi la magia

tu fai ballare la notte su di me.

Forse siamo gli ultimi a nascondersi

come stelle sopra i monti, siamo soli qui

da soli in una strada, il Diavolo veste Prada

tu strappami la nostalgia

che non esiste il karma ma il cielo in una stanza

vorrei tu fossi casa mia mia.

Fammi fammi fammi fammi fammi fammi fammi innamorare di te

come le canzoni anni ’90 fai ballare la notte la notte.

Fammi fammi fammi quello che ti piace

fammi divertire con te

prima che passi la magia

tu fai ballare la notte su di me.

Fammi volare volare godere morire gridare gridare baciarti e sentire il mare

il mare.

Fammi fammi fammi fammi fammi fammi fammi innamorare di te

come le canzoni anni ’90 fai ballare la notte, la notte

fammi fammi fammi quello che ti piace, fammi divertire con te

prima che passi la magia tu fai ballare la notte.