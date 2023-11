Holy Francisco ha presentato Tananai direttamente nella prima puntata di Amici 23, dedicata ai casting, e ha divertito gli insegnanti di canto e di ballo conquistando il banco nella squadra di Anna Pettinelli. Spesso al centro delle critiche di Rudy Zerbi, non convinto del potenziale e del talento assoluto del ragazzo, l’allievo ha condiviso da poco il suo primo inedito ufficiale all’interno della scuola.

Più volte, all’interno della scuola, è stato messo in discussione ed è anche finito all’ultimo posto della classifica di canto, vincendo, però, la sfida con un altro aspirante concorrente del talent show.

Tananai, Significato, Ascolta la canzone

Tananai viene citato solo una volta all’interno della canzone di Holy Francisco e da qua prende il titolo del brano. Il pezzo parla delle sue intenzioni e delle sue mire fisiche nei confronti della ragazza che sta frequentando. La traccia puntata tutto sul ritornello, punto di forza per il lato ironico.

Holy Francisco, Tananai, Testo della canzone

Mi hai messo negli amici più stretti

E subito dopo foto delle tette

Speravo ci fossimo intesi

Ma non è stato così

Ho fatto il primo passo in Direct

Portiamo a spasso il cane

Poi l’ape col Gin Mare

E la tua amica che mi stressa la potevi non portare

Poi mi dici c’hai da fare

Ma io volevo scopa-papararapapapararapapaparara

Ma io volevo scopa-papararapapapararapapaparara

Mi hai rovinato l’estate con le tue cazzate

L’esame di merda, le cene pagate

Ma solo per scopa-papararapapapararapapaparara

Se mi porti dai tuoi

Sto con l’ansia e mi distrugge

Io mezzo sbronzo poi guardo tua madre

E non le tue unghie

Già mi immaginavo

Quei jеans slacciati a caso

Io e te sopra il divano

E Tananai che canta Tango

Allora ci ho provato

Mi sono avvicinato

Ma poi ho mеsso la mano

Ma io volevo scopa-papararapapapararapapaparara

Ma io volevo scopa-papararapapapararapapaparara