Nel corso della ventitreesima edizione di Amici, Stella Cardone, cantante che fa parte della squadra di Anna Pettinelli, ha presentato il suo inedito dal titolo Venere.

La canzone è stata scritta da Fabio De Marco, Elisa Mariotti e Riccardo Schiara e prodotta da Dema.

Durante lo speciale pomeridiano del 5 novembre 2023, Stella avrebbe dovuto esibirsi con quest’inedito ma, dopo una puntata emotivamente difficile per lei, si è fermata due volte durante l’esibizione, per poi lasciare lo studio.

Dopo 20 ore dalla pubblicazione, il suo è risultato l’inedito meno “streammato”, con 20mila stream.

Stella, Venere: significato, ascolta la canzone

Il testo della canzone parla di una relazione che procede tra alti e bassi, con la voglia di riprovarci nonostante il dolore che si è provato.

Venere: testo

Solo

pensavo di averti perso per sempre

e invece sbagliavo

nel bene e nel male

nulla è per sempre

io non ci stavo

a darti ragione tutte le volte

pensavi di essere forte.

Sei così fragile

ti faccio una foto

perché tu possa vedere quello che vedo

si bagna il mio sguardo e iniziamo da capo

si bagna il mio sguardo e iniziamo da capo.

Se non ricordo chi sono

metto a fuoco da lontano

e sembra facile a dirsi, a dirsi

vorrei stringerti forte e non sentire dolore

non sentire dolore

non sentire te.

Non ho più una scusa da difendere

sei una scena muta da non ripetere

se mi dai solo guai, provi a spegnere

quella voglia di arrivare fino a Venere.

È la mia natura non te la prendere

sotto la stessa luna non puoi competere

tu mi dai solo guai, provi a spegnere

quella voglia di arrivare fino a Venere.

Sogno

di rincontrarti un giorno dall’altra parte del mondo

senza le cose che ci hanno ferito portandoci a fondo

mi porterai a bere e sarà diverso

siamo più simili adesso.

Ti vuoi nascondere

per non sentire dolore

non sentire te.

Non ho più una scusa da difendere

sei una scena muta da non ripetere

se mi dai solo guai, provi a spegnere

quella voglia di arrivare fino a Venere.

È la mia natura non te la prendere

sotto la stessa luna non puoi competere

tu mi dai solo guai provi a spegnere

quella voglia di arrivare fino a Venere, Venere.

Quella voglia di arrivare fino a Venere.

Quella voglia di arrivare fino a Venere, Venere.