Oasis: Disney+ annuncia il teaser di ‘Don’t Look Back in Anger’

Don’t Look Back in Anger: il documentario sugli Oasis arriva su Disney+ e il teaser ha già fatto esplodere il web

Bastano pochi secondi di teaser per far tremare il cuore di milioni di fan. Il filmato rilasciato a luglio 2026 per Don’t Look Back in Anger — il documentario ufficiale sugli Oasis e il loro clamoroso ritorno sul palco — ha già acceso il dibattito in tutto il mondo. Immagini di backstage, prove, momenti privati e, soprattutto, i volti di Liam e Noel Gallagher insieme: una scena che sembrava impossibile fino a pochi anni fa. Disney+ presenta il progetto in partnership con Magna Studios e Sony Music Vision, e l’attesa è già alle stelle.

Cosa è questo film e perché tutti ne parlano

Il titolo è un omaggio dichiarato a uno dei brani più iconici della band di Manchester: Don’t Look Back in Anger degli Oasis è da decenni un inno generazionale, e usarlo come nome per il documentario che racconta la reunion è una scelta che non è passata inosservata. Il film segue da vicino l’Oasis Live ’25, il tour di reunion che ha riportato Liam e Noel Gallagher a calcare i palchi di tutto il mondo dopo oltre quindici anni di silenzio e tensioni pubbliche.

A rendere il progetto ancora più speciale è il team creativo coinvolto. Il film è stato creato da Steven Knight, scrittore, produttore e regista candidato ai BAFTA e agli Oscar — lo stesso nome dietro progetti di enorme impatto nel panorama televisivo e cinematografico internazionale. La regia è invece affidata a Dylan Southern e Will Lovelace, duo già noto per il suo approccio viscerale al documentario musicale. A produrre è Magna Studios, con il supporto di Sony Music Vision.

Dentro il documentario: cosa vedremo davvero

Il teaser di Don’t Look Back in Anger degli Oasis promette molto, e le informazioni ufficiali confermano che il film andrà ben oltre le riprese dei concerti. Il documentario include accesso alle prove, ai backstage e ai momenti sul palco, offrendo uno sguardo privilegiato su una reunion che ha fatto storia. Ma il dettaglio che ha colpito tutti — e che sta facendo impazzire i fan — è un altro: il film conterrà le prime interviste congiunte tra Noel e Liam Gallagher in oltre vent’anni.

Vent’anni. Due decenni di silenzio, litigi pubblici, dichiarazioni al vetriolo, e ora i due fratelli seduti insieme davanti a una telecamera. È difficile immaginare un colpo di scena più potente per chiunque abbia seguito le vicende degli Oasis. Come si sono ritrovati? Cosa si sono detti? Cosa pensano davvero l’uno dell’altro adesso? Le risposte, almeno in parte, saranno nel film.

Per approfondire i dettagli ufficiali del progetto, è possibile consultare la pagina ufficiale di The Walt Disney Company e il comunicato stampa di Sony Music, che confermano tutte le informazioni sul cast creativo e sulla distribuzione.

Quando e dove uscirà: IMAX, cinema e streaming

Le date sono ufficiali e segnate in rosso sul calendario di milioni di fan. Don’t Look Back in Anger degli Oasis arriverà nelle sale cinematografiche — incluso il formato IMAX — in tutto il mondo a partire dall’11 settembre 2026, per un’uscita teatrale limitata. Un appuntamento che già si preannuncia come un evento collettivo, quasi un secondo concerto per chi non è riuscito a vedere gli Oasis dal vivo durante il tour.

Immagine generata con AI

Successivamente, il film approderà in streaming: esclusivamente su Disney+ a livello internazionale, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile sia su Hulu che su Disney+. La finestra esatta per lo streaming non è ancora stata comunicata, ma la distribuzione digitale garantirà al documentario una copertura globale senza precedenti, capace di raggiungere anche chi non ha accesso alle sale IMAX.

Il ritorno degli Oasis: un fenomeno culturale che non si ferma

La reunion degli Oasis con l’Oasis Live ’25 è stata molto più di un semplice tour: è stata una deflagrazione culturale. Band che si scioglie nel 2009 tra insulti e chitarre spezzate, fratelli che non si parlano per anni, e poi — improvvisamente — l’annuncio che ha fatto crollare i server di mezzo mondo. I biglietti esauriti in pochi minuti, le polemiche sui prezzi dinamici, i concerti sold out in Europa e nel resto del mondo: ogni tappa dell’Oasis Live ’25 è diventata notizia.

E adesso quel tour diventa cinema. Don’t Look Back in Anger degli Oasis non è solo un documentario: è la testimonianza permanente di un momento irripetibile nella storia della musica rock britannica. Con Steven Knight alla scrittura e la regia di Southern e Lovelace, il rischio di trovarsi davanti a un prodotto puramente celebrativo sembra scongiurato — il team creativo ha le credenziali per andare in profondità, oltre le luci dei riflettori.

Le reazioni dei fan: il teaser divide e unisce

Sui social, il teaser di Don’t Look Back in Anger degli Oasis ha scatenato reazioni prevedibili nella loro intensità: lacrime, nostalgia, entusiasmo, e qualche inevitabile polemica. C’è chi sostiene che la reunion sia stata “troppo commerciale”, chi invece la vive come una guarigione — personale e collettiva. Il pubblico si divide, come sempre quando si parla degli Oasis, ma una cosa accomuna tutti: nessuno riesce a restare indifferente.

Il dettaglio delle interviste congiunte è quello che alimenta di più la curiosità. Vedere Liam e Noel nello stesso frame, rispondere alle stesse domande, è qualcosa che i fan inseguono da anni. Che abbiano davvero fatto pace? Che stiano semplicemente recitando la parte per il film? Le risposte arriveranno l’11 settembre, nelle sale di tutto il mondo.

Nel frattempo, il teaser ha già fatto il suo lavoro: il nome degli Oasis torna a dominare le tendenze, Don’t Look Back in Anger rimbalza da una playlist all’altra, e Disney+ si assicura uno dei titoli più attesi dell’anno. Settembre si avvicina, e il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.