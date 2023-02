Sanremo 2023 è finito da nemmeno una settimana e la classifica Fimi è invasa dai brani in gara al Festival. Quello che è curioso è l’esatta situazione nei primi due posti dei singoli e degli album, con Lazza al primo posto e Marco Mengoni subito dopo, al secondo gradino. Scopriamo a seguire i 10 singoli e album di maggior successo.

Classifica Fimi, singoli più venduti dal 10 al 16 febbraio 2023

In vetta nella classifica Fimi dei singoli più venduti troviamo Lazza con Cenere. A Sanremo 2023 si è classificato secondo ma, al momento, ha scalzato dal primo posto Marco Mengoni, che scivola alla 2 con Due vite. Medaglia di bronzo per Mr. Rain con la sua Supereroi. Quarto gradino per Il bene nel male di Madame. Alla 5, la straziante ballad di Tananai, Tango.

Alla 6 ecco Made in Italy di Rosa Chemical, settimo posto per Due di Elodie. Alla 8 Splash di Colapesce Dimartino, nona posizione per Ultimo con Alba. Chiude la top ten L’addio dei Coma_Cose. Vi riportiamo le prime dieci posizioni e i brani di Sanremo 2023 dove hanno esordito.

01. Cenere, Lazza

02. Due vite, Marco Mengoni

03. Supereroi, Mr. Rain

04. Il bene nel male, Madame

05. Tango, Tananai

06. Made in Italy, Rosa Chemical

07. Due, Elodie

08. Splash, Colapesce Dimartino

09. Alba, Ultimo

10. L’addio, Coma_Cose

11. Duemilaminuti, Mara Sattei

12. Furore, Paola & Chiara

13. Mare di guai, Ariete

14. Olly, Polvere

16. Mostro, gIANMARIA

17. Vivo, Levante

18. Parole dette male, Giorgia

19. Un bel viaggio, Articolo 31

23. Se poi domani, LDA

25. Non mi va, Colla Zio

28 Terzo Cuore, Leo Gassmann

29. Lettera 22, I Cugini di Campagna

31. Lasciami Modà

33. Cause perse, Sethu

34. Quando ti manca il fiato, Gianluca Grignani

37. Stupido, Will

38. Egoista, Shari

43. Sali (Canto dell’anima), Anna Oxa

Classifica Fimi, album più venduti dal 10 al 16 febbraio 2023

Al primo posto degli album più venduti troviamo Lazza (come per i singoli) con Sirio. Per il cantante un record, ben 20 settimane complessive alla numero uno, superando il record di Vasco Rossi. Dietro di lui, l’ultimo disco di Marco Mengoni, Materia (Pelle). Si tratta del secondo capitolo della trilogia e “Due vite” è il brano di lancio. Terzo posto per la compilation di Sanremo 2023. OK. Respira di Elodie fa il suo esordio al quarto gradino. Sale dalla 12 alla 5 Rave Eclissi di Tananai. Scendono alla 7 i Maneskin con Rush!. Chiude la top ten “Fake news” dei Pinguini Tattici Nucleari. L’Ep di Olly fa il suo esordio alla 13, l’album di gIANMARIA alla 20. Non va oltre la 61 Will con “Manchester”.

01. Sirio, Lazza

02. Materia (Pelle), Marco Mengoni

03. Sanremo 2023, Artisti vari (compilation)

04. OK. RESPIRA, Elodie

05. Rave, Eclissi, Tananai

06. Il coraggio dei bambini, Geolier

07. Rush!, Maneskin

08. Madreperla, Guè

09. Milano Demons, Shiva

10. Fake news, Pinguini Tattici Nucleari