Non è ancora ufficialmente iniziata la stagione ma sono già state pubblicate le prime canzoni dell’estate 2023. I classici tormentoni hanno iniziato ad essere rilasciati dal mese di maggio, portandosi avanti. Da Fedez (in coppia con Annalisa e Articolo 31) ad Elettra Lamborghini. E ancora molti ne mancano all’appello. Ecco, a seguire, l’elenco dei brani più famosi che ci faranno compagnia nei prossimi mesi.

Canzoni estate 2023

Fedez, Annalisa e Articolo 31, Disco Paradise

Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e l’arrivo di Annalisa nel ritornello non lascia scampo: al secondo ascolto la saprai a memoria. Il contributo artistico degli Articolo 31 con il loro sound conferiscono rotondità alla traccia che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior pop radiofonico”

La canzone consolida il sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche di Annalisa.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL BRANO

Elettra Lamborghini, Mani in alto

Mani in alto è il nuovo singolo di Elettra Lamborghini tra le canzoni dell’estate 2023.

La canzone fa parte del nuovo album, Elettraton, uscito il 2 giugno scorso.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA CANZONE

Fabio Rovazzi e Orietta Berti, La discoteca italiana

Fabio Rovazzi con questo brano fa rivivere le indimenticabili serate italiane passate nelle balere di provincia, mescolando sonorità tipiche della musica popolare a melodie dal sapore contemporaneo e giocando con la sua consueta ironia e irriverenza. Il cantante traduce in musica un parallelismo tra passato e presente, dal liscio alla discoteca techno-house , dal sushi alla trattoria –Che bella vita io voglio il sushi e tu la trattoria – E mai una volta che ci chiamano ad ibiza, Finiamo sempre alla balera dell’ortica.

E chi meglio di Orietta Berti -usignolo di Cavriago- a fare da trait d’union generazionale che allora come oggi conquista il pubblico di tutte le età?

La canzone è stata scritta da Fabio Rovazzi, Angelo Jacopo Ettorre e Gabriele Ponte, prodotto da ITACA per la major Universal Music Italy –Capitol Records.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA CANZONE

Marco Mengoni ed Elodie, Pazza musica

Il brano, scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) e prodotto da E.D.D., è parte del nuovo album Materia (Prisma), il terzo progetto discografico di Marco Mengoni che conclude la trilogia multiplatino MATERIA.

Pazza musica è un inno alla libertà che ci accompagnerà per tutta la prossima estate, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane.

“Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché”

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL BRANO

Pinguini Tattici Nucleari, Rubami la notte

Questo è il brano della band, reduce dal successo di Giovani wannabe, uscito nell’estate 2023. Ecco le parole di Pinguini Tattici Nucleari:

Finalmente. Ci sono cose che hanno il potere di tenerci svegli la notte. Non sono mica uguali per tutti, ognuno ha le sue. C’è chi sta sveglio per paura, chi per speranza, chi per guardare le stelle, chi perché non sa come arrivare alla fine del mese e chi perché vuole parlare del più e del meno con qualche sconosciuto fuori da un club. Tra le infinite categorie, ci hanno sempre colpito i romantici che talvolta aspettano la mezzanotte del giovedì sera per ascoltare le nuove canzoni che escono. Ecco, questo giovedì notte esce la nostra canzone per questa estate assurda, l’estate degli stadi. Se vi va, restate svegli ad aspettarla con noi. Il titolo ve lo sveleremo nei prossimi giorni, per ora potete presalvare per poi provare ad indovinarlo (link in bio) 🐧♥️🐧

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA CANZONE

Ernia, Bresh e Fabri Fibra, Parafulmini

La canzone si candida a diventare una delle hit dell’estate 2023. La presenza di Bresh (che come Ernia è parte della famosa “generazione 2016” che ha rivoluzionato la scena rap italiana), di Fabri Fibra ((l’artista multiplatino che in vent’anni di carriera e 10 album ha contribuito alla nascita e alla consacrazione del rap italiano vendendo ad oggi oltre 1 milione di copie e portando al successo brani ormai diventati di culto nel panorama musicale italiano) e di Zef (uno dei produttori più acclamati grazie a brani come La coda del diavolo di Rkomi ed Elodie, Farfalle di Sangiovanni o Nemesi di Marracash e Blanco) arricchisce ulteriormente la traccia.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL BRANO