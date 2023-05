Rubami la notte è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, disponibile dal 19 maggio 2023. La band, nei giorni scorsi, aveva anticipato il rilascio di un nuovo pezzo, in vista dell’estate 2023, con un post via Instagram:

Finalmente. Ci sono cose che hanno il potere di tenerci svegli la notte. Non sono mica uguali per tutti, ognuno ha le sue. C’è chi sta sveglio per paura, chi per speranza, chi per guardare le stelle, chi perché non sa come arrivare alla fine del mese e chi perché vuole parlare del più e del meno con qualche sconosciuto fuori da un club. Tra le infinite categorie, ci hanno sempre colpito i romantici che talvolta aspettano la mezzanotte del giovedì sera per ascoltare le nuove canzoni che escono. Ecco, questo giovedì notte esce la nostra canzone per questa estate assurda, l’estate degli stadi. Se vi va, restate svegli ad aspettarla con noi. Il titolo ve lo sveleremo nei prossimi giorni, per ora potete presalvare per poi provare ad indovinarlo (link in bio) 🐧♥️🐧

E, a distanza di poche ore, ecco la cover del nuovo singolo, in uscita a partire da mezzanotte:

Rubami la notte punta ad essere l’erede ideale di “Giovani wannabe” una delle hit dell’estate 2023, che ha consacrato ancora di più i Pinguini Tattici Nucleari nelle vendite e nel riscontro da parte del pubblico, permettendo loro di ottenere una serie di sold out nei concerti e l’annuncio degli attesi live negli Stadi (qui i biglietti). Un successo assoluto, a 360 gradi, confermato anche dalle ottime vendite del loro ultimo disco “Fake news“. Il titolo dell’album aveva preso ispirazione proprio dalla notizia falsa che parlava di uno scioglimento imminente della band:

“Dopo 12 anni di attività e ben quattro album pubblicati, i Pinguini tattici nucleari si sciolgono. La band formatasi nel 2010 in provincia di Bergamo raggiunse l’apice della popolarità partecipando nel 2020 al 70 esimo Festival di Sanremo nella sezione campioni con il brano ‘Ringo Star’, classificandosi al terzo posto. Nessun annuncio ufficiale da parte del gruppo, siamo noi a confermare la notizia a seguito delle indiscrezioni. Riccardo Zanotti frontman della band farà parte del cast del Tim Music Awards che a settembre, a Verona, durante le due serate di musica dentro la spettacolare cornice dell’Arena, presentate da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si esibirà sul palco per la prima volta da solo”.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video di “Rubami la notte” non appena disponibili.