Mani in alto è il brano rilasciato da Elettra Lamborghini per l’estate 2023 e tratto dal suo nuovo disco, Elettraton, uscito il 2 giugno 2023. Dopo il boom di Pistolero e di Caramello (in coppia con Rocco Hunt), la cantante continua a puntare sul sound reggaeton che l’ha fatta conoscere al grande pubblico con un pezzo molto radiofonico e immediato. Sarà tra le canzoni più ascoltate e suonate dell’estate? Molto facile…

Qui sotto testo e audio del nuovo singolo di Elettra Lamborghini.

Mani in alto, Ascolta la canzone

Potete ascoltare “Mani in alto” a seguire, in streaming, e cliccando qui,

Elettra Lamborghini, Mani in alto, Testo della canzone

L’estate arriva quando, quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Elettra

Elettra Lamborghini

Non credo al destino

E neanche a un bandito

Ma chi l’ha detto che tu stasera non mi farai cambiare idea

Poi fai il latin lover

Solo nelle storie

L’amor me gusta ma non mi basta

Tu me quieres porque soy caliente chica latina

E la notte corre

Caballero mettiti in fila

Vamos alé, alé

L’estate arriva quando, quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Puoi farmi vedere le stelle che vuoi

La festa comincia se arriviamo noi

Non serve fare il macho, macho

Mi basta un altro bacio, bacio

Puoi farmi girare la testa se vuoi

Ohi-ohi-ohi, ohi-ohi-ohi

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fai sentire caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

E fa sempre più caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Mani in alto

Guarda che luna bianca c’è

Ma da tutta la sera gli occhi su di me

Ti credi un pirata, lo vedo che

Hai gli occhi sul mio décolleté

E guai per te, e guai per te

Se tu mi sfiori, tu ti innamori

E guai per te, e guai per te

Se balliamo soli (Soli)

Tu me quieres porque soy caliente chica latina

E la notte corre

Caballero mettiti in fila

Vamos alé, alé

L’estate arriva quando, quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Puoi farmi vedere le stelle che vuoi

La festa comincia se arriviamo noi

Non serve fare il macho, macho

Mi basta un altro bacio, bacio

Puoi farmi girare la testa se vuoi

Ohi-ohi-ohi, ohi-ohi-ohi

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fai sentire caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

E fa sempre più caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

E guai per te, e guai per te

Se tu mi sfiori, tu ti innamori

E guai per te, e guai per te

Se balliamo soli (Se balliamo soli)

L’estate arriva quando, quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Puoi farmi vedere le stelle che vuoi

La festa comincia se arriviamo noi

Non serve fare il macho, macho

Mi basta un altro bacio, bacio

Puoi farmi girare la testa se vuoi

Ohi-ohi-ohi, ohi-ohi-ohi

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fai sentire caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

E fa sempre più caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Mani in alto