Fedez inaugura una nuova era musicale in casa Warner Music con il singolo estivo “Disco Paradise” che vede la partecipazione di Annalisa, fresca delle hit in “Mon Amour” e “Bellissima” in cima a tutte le classifiche e gli iconici (e amici) Articolo 31. Ecco le anticipazioni sul brano:

“Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e l’arrivo di Annalisa nel ritornello non lascia scampo: al secondo ascolto la saprai a memoria. Il contributo artistico degli Articolo 31 con il loro sound conferiscono rotondità alla traccia che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior pop radiofonico”

La canzone consolida il sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche di Annalisa.

Fedez vuole divertirsi ed è chiarissimo da “DISCO PARADISE” e lo sarà ancora di più il 27 giugno sul palco di LOVE MI, il concerto gratuito voluto dall’artista, in Piazza del Duomo a Milano che torna per la sua seconda edizione.

Il pezzo Disco Paradise sarà disponibile dal 25 maggio 2023.

Annalisa sta ottenendo un altro enorme successo grazie a “Mon amour”, primo vero tormentone di questa stagione:

“Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante.”

Vi terremo aggiornati con audio, testo e significato della canzone non appena disponibili. Riuscirà Fedez a conquistare -per la terza volta- il ruolo di tormentone dell’estate dopo “Mille” con Achille Lauro e Fedez e “La dolce vita” con Tananai e Mara Sattei? Lo scopriremo nelle prossima settimane (e dal 25 maggio col primo ascolto del brano).