Venerdì 18 ottobre Melanie Martinez è in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno con la prima data italiana del suo tour.

Il Trilogy Tour è la quinta serie di concerti (il primo tour nelle arene) dell’artista americana Melanie Martinez. Lo spettacolo presenta il viaggio del personaggio immaginario di Martinez “Cry Baby” dall’inizio della vita fino alla fine. Il tour è a supporto di tutti e tre i suoi album in studio, Cry Baby, K-12 e Portals. È iniziato il 10 maggio 2024 alla Climate Pledge Arena di Seattle, negli Stati Uniti, con spettacoli in tutto il Nord Americae terminerà il 16 novembre 2024 al Corona Capital a Città del Messico, in Messico, con 53 spettacoli.

A seguire la scaletta delle canzoni, orario e come arrivare all’Unipol Arena in auto e con i mezzi.

La scaletta di Melanie Martinez in concerto a Bologna, 18 ottobre 2024

Cry Baby

Dollhouse

Sippy Cup

Carousel

Alphabet Boy

Soap

Pity Party

Play Date

Mad Hatter

The Flood

Wheels on the Bus

Class Fight

The Principal

Show & Tell

Nurse’s Office

Strawberry Shortcake

Lunchbox Friends

Teacher’s Pet

High School Sweethearts

DEATH

VOID

TUNNEL VISION

FAERIE SOIRÉE

LIGHT SHOWER

SPIDER WEB Interlude

SPIDER WEB

BATTLE OF THE LARYNX

THE CONTORTIONIST

NYMPHOLOGY

EVIL

WOMB Interlude

WOMB

Il concerto inizierà alle 21.

Apertura porte alle 18.

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per la data del 18 ottobre 2024. Si parte da 69 euro per il secondo settore fino a 86,25 per il primo settore. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna)

Per arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno sia in auto che con i mezzi pubblici, ecco le indicazioni:

In auto:

L’Unipol Arena si trova a circa 2 km dall’uscita Casalecchio di Reno dell’autostrada A1. Segui le indicazioni per la struttura una volta uscito dall’autostrada. È disponibile un parcheggio con circa 5.000 posti auto al costo di circa 10€ (non prenotabile, quindi conviene arrivare in anticipo per trovare posto

Con i mezzi pubblici:

Treno: Puoi prendere il treno suburbano dalla Stazione Centrale di Bologna (linea Bologna-Vignola) e scendere alla fermata Casalecchio Garibaldi. Da lì, l’arena è raggiungibile a piedi in circa 15 minuti​

Autobus: Le linee autobus 83, 671 e 85 collegano la stazione di Bologna all’arena