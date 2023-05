Elettra Lamborghini ha annunciato l’uscita del suo nuovo album di inediti “Elettraton” (Island Records/Universal Music Italia), disponibile da venerdì 2 giugno in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD). Elettra Lamborghini, artista multiplatino da 1.6 miliardi di stream nel mondo, 500 milioni di views su Vevo/YouTube e 7.2 milioni di follower su Instagram, torna alla musica dopo gli impegni televisivi che l’hanno vista, e la vedono tuttora impegnata con i PanPers sul Nove per il programma Only Fun – Comico Show.

“ELETTRATON” è pronto per riconsegnare lo scettro della musica reggaeton italiana alla sua iconica queen dopo il successo multiplatino di brani come “Pistolero”, “Caramello” e molti altri.

Elettraton, Tracklist album

“Elettraton” contiene il nuovo singolo “Mani in alto” (dal 2 giugno disponibile per la programmazione radiofonica), “A MEZZANOTTE” (brano pubblicato lo scorso dicembre in occasione delle feste di Natale) e altre 8 tracce inedite scritte e prodotte con grandi nomi della musica italiana e internazionale come Villabanks, Shablo, Davide Petrella, Giordano Cremona, Riccardo Scirè, Jacopo Ettorre, la star spagnola Chema Rivas.

Questa la tracklist completa:

Adelante

Mani in alto

La falda

Travesuras

Torero

Teta feat. Villabanks

Perreandote

Un secondo fa feat. Chema Rivas

Tu si

A mezzanotte

Elettra Lamborghini, Intervista per l’album “Elettraton”

Abbiamo intervistato Elettra Lamborghini per parlare del suo nuovo disco e del prossimo singolo per l’estate 2023, “Mani in alto”, un pezzo che sarà un tormentone assicurato.

Esce il 2 giugno il tuo nuovo disco, Elettraton, un titolo che unisce il tuo nome e la parola reggaeton. Mi racconti come è nato questo album -i tempi di lavorazione- e come mai hai scelto di pubblicare un album in un periodo storico dove non tutti decidono di farlo?

Inizialmente avevo pensato di chiamarlo Elettreggaeton però effettivamente era difficile e così ho deciso di chiamarlo Elettraton. E’ legato alla mia passione, il reggaeton, genere che mi piace, mi rende felice, allegra, domina le mie giornate. Sono stati tre anni, dal Covid. Dopo Sanremo si è bloccato tutto e per tre anni sono stata in studio a prepararmi e fare nuove canzoni di cui sono contentissima. Per me, nell’album, sono tutte hit, sono tutti pezzi fortissimi, lo dico. Io le farei uscire tutti, come singoli. Ho voluto migliorarmi, dare un diverso tipo di qualità rispetto di “Twerking Queen”; il mio primo disco.

La mia voce è migliorata, insieme alla produzione negli anni. Sono curiosa di vedere la reazione delle persone all’ascolto, spero di farvi ballare tutti. L’ho voluto far uscire durante l’estate perché credo sia il periodo migliore per me e per i miei fan, per poter dare loro la giusta attenzione, gli instore. Ho subito detto “Ho un’ora, due ore vuote? Mettetemi un Instore”. Voglio dedicarmi al mio album e a tutti i miei fan perché loro sono stati sempre lì ad ascoltare le mie canzoni. Sento che glielo devo, anche dopo il Covid. Abbiamo dovuto annullare tutto, non abbiamo potuto fare niente. E quest’anno lo dedico anche a loro.

Volevo parlare dei tuoi impegni musicali e televisivi, come “Only fun”. Hai un’immagine trasversale perché piaci ovviamente agli uomini ma anche alle donne, ai bambini. Credi che la carta vincente sia questa tua ironia/autoironia, il non prenderti mai troppo sul serio nonostante l’immagine sexy e la bellezza che ti contraddistingue?

Io non me lo so spiegare, penso che le persone sanno che non mi prendo mai sul serio. Ma anche nei videoclip. Sono circondata da questi uomini ma alla fine se uno mi conosce non direbbe mai che sono una sex symbol. Mai nella vita. Ma anche dal mio Instagram, dove ho immagini molto curate, sensuali e poi se qualcuno apre le mie Stories dico delle str*nzate dal mattino alla sera (ride). Sarei sexy giusto se non apro la bocca! Io sono molto trasparente. L’altro giorno pensavo ai tabù. Cosa sono veramente? Più cresco e più forse sbagliamo la maniera di comunicare ai giovani. Ci sono tabù inutili, noi siamo così non dobbiamo darci delle colpe, in un discorso genere. Se accade è perché siamo nati così, siamo umani. Io non me ne creo mai, non mi faccio problemi a raccontare le cose.

Tra i pezzi presenti nel disco “Elettraton”, quest’estate ascolteremo “Mani in alto”, sicuramente una hit. Così+ che ti convince -dopo Pistolero, Caramello- di un pezzo per puntare su quello come tormentone?

Guarda, a me piace sempre il reggaeton, sento una bella canzone però non è un mio genere… Non fa parte di quello che ascolterei io. Però ti dico una canzone che mi piace moltissimo, che penso sia un pezzo fatto molto bene, iconica, “Bellissima” di Annalisa. Mi fa piacere il successo che ha avuto, è stato fatto davvero un bel lavoro.

Ci sono due collaborazioni in questo disco, come mai la scelta è ricaduta su questi due featuring?

Ho scelto loro perchè Vilabanks per me è un artista pazzesco, cresce sempre di più. Poi facciamo lo stesso genere, reggaeton, urban. Credo sia molto forte. Chema Rivas, invece, l’ho conosciuto in Spagna ha un timbro molto bello. Avevo questa canzone e non sapevo chi metterci, poi ho pensato a lui e gli ho fatto sentire il pezzo: gli è subito piaciuto. Ho pensato fossero perfetti per le canzoni che avevo in mente.

Elettra Lamborghini, Instore Tour

Questi gli appuntamenti di ELETTRATON INSTORE TOUR:

2 giugno ore 18.00 – Elnòs Shopping – Via Luigi Einaudi, 5, 25030 Roncadelle BS

3 giugno ore 16.30 – CC Euro Torri – Via Rocco Bormioli, 33/A, 43122 Parma PR

5 giugno ore 18.00 – CC Piazza Paradiso – Piazza Bruno Trentin, 1, 10093 Collegno TO

6 giugno ore 17.30 – Mondadori Piazza Duomo Milano

7 giugno ore 16.30 – Centro Acquisti Le Piramidi – Via Pola, 20, 36040 Torri di Quartesolo VI

8 giugno ore 18.00 – OrioCenter – Via Portico, 71, 24050 Orio al Serio BG

9 giugno ore 17.00 – CC Centronova – Via Villanova, 29, 40055 Castenaso BO

10 giugno ore 16.30 – Discoteca Laziale – Via Giovanni Giolitti 263, 00185 Roma

11 giugno ore 16.30 – CC Latinafiori – V.le Pier Luigi Nervi, 04100 Latina LT

12 giugno ore 17.30 – CC Campania – Località Aurno, 87, 81025 Marcianise CE

13 giugno ore 17.00 – CC Porte dello Jonio – Via per S. Giorgio, 74121 Taranto TA

14 giugno ore 17.30 – CC Maximall – Via Antonio Pacinotti, 84098 Pontecagnano Faiano SA

15 giugno ore 16.30 – Parco Commerciale Belvedere – Contrada Spalla, 96010 Melilli SR

Concluso il periodo di promozione del disco, ELETTRA LAMBORGHINI darà il via al suo ELETTRATON TOUR, una serie di date che la porteranno dal vivo per tutta l’estate in giro per l’Italia.