Nelle scorse ore, sta rimbalzando sul web la notizia di Bugo che, impegnato in un concerto ad Ascoli Piceno, avrebbe interrotto la sua esibizione improvvisamente per scendere dal palco e avvicinarsi al pubblico presente. Ma cosa è successo? In base alle informazioni condivise ed emerse, il cantante è apparso insofferente e dispiaciuto per la distanza di sicurezza e le regole rigide che impongono lontananza tra le persone per la sicurezza legata al Covid-19.

Dal 6 agosto, per i concerti, è necessario il Green Pass (o un tampone negativo) ma rimangono comunque vigenti tutte le limitazioni in atto.

Non è facile per un artista che ama il contatto diretto con il suo pubblico, riuscire a mantenere quella distanza e così, Bugo, ha interrotto la sua performance, ha lasciato il microfono ed è sceso verso le persone:

“Non ce la faccio proprio a vedervi seduti…”

E così, si è avvicinato al pubblico per una sorta di abbraccio generale che, però, ha diviso gli utenti del web, tra chi ha compreso le motivazioni di Bugo e chi ha condannato la sua emotività, sottolineando l’importanza di dare il buon esempio e seguire le regole di base.

Su Facebook possiamo leggere commenti di chi vuole una spiegazione su quanto si legge in giro ( “Girano voci di un tuo brutto atteggiamento, buttando a terra il microfono … abbandonando il concerto. Urge un chiarimento“) e chi spiega quello che sarebbe successo, domandando la conferma (“Ma è vero che ti sei fermato a un certo punto arrabbiandoti perché non ti andava che la gente fosse costretta a stare seduta?“).

Sul Corriere, leggiamo anche di un pubblico suddiviso tra chi è riuscito ad entrare (restando seduto come da regola) e chi, invece, assisteva al concerto dietro le transenne, in piedi. Qualcuno crede che, alla base del gesto, ci sia stata anche un dispiacere legato a questa condizione di “scomodità” e differenza per il pubblico.

Ovviamente, non manca chi sdrammatizza e ironizza su quanto accaduto ricordando un altro momento celebre dell’abbandono del palco da parte del cantante. In quel caso, però, a richiamarlo (inutilmente) fu Morgan… “Dov’è Bugo?”.