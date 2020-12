Bugo, dopo l’esperienza sanremese dell’anno scorso con la canzone Sincero, eseguita in coppia con Morgan, terminata con un’esclusione per i fatti che conosciamo più che bene, tornerà ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo anche in occasione della 71esima edizione del Festival, stavolta da solo, con la canzone E invece sì.

Amadeus, durante la conferenza stampa di presentazione de L’Anno che Verrà, seguita in tempo reale da TvBlog, ha risposto a molte domande inerenti Sanremo 2021, tornando a parlare anche di Bugo e di Morgan, quest’ultimo escluso, all’ultimo momento, dalla giuria di Sanremo Giovani a causa di una serie di dichiarazioni controverse rilasciate dopo la notizia della sua esclusione dalla lista dei Big del prossimo Festival.

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha messo un punto definitivo ad entrambe le questioni. Per Bugo, il ritorno a Sanremo non è interpretabile come una sorta di risarcimento dopo l’esclusione della scorsa edizione. Per quanto riguarda Morgan, invece, Amadeus ha ribadito di aver solamente invitato l’artista monzese a presentare una canzone senza promettergli un posto sicuro tra i 26 Big:

Ho semplicemente valutato le canzoni al di là dei cognomi che portano i brani. Morgan, l’ho voluto personalmente ad AmaSanremo. Non gli ho fatto mai nessuna promessa. Un direttore artistico di Sanremo può fare degli inviti a degli artisti a presentare una canzone. È successo anche con altri artisti. Io ascolto e poi valuto secondo il mio gusto e l’idea di Sanremo che ho in mente. È andata così. Ho scelto di chiamare Bugo nel cast per la sua canzone, non come risarcimento per l’esclusione dell’anno scorso.

Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, soffermandosi su Morgan, inoltre, ha dichiarato che l’esclusione da Sanremo Giovani non inciderà riguardo nuove future collaborazioni in altri programmi Rai: