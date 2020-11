Il prossimo 4 dicembre, Bugo pubblicherà il terzo singolo estratto dal suo ultimo album, Cristian Bugatti, pubblicato in concomitanza con la sua movimentata partecipazione, insieme a Morgan, alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, dal titolo Quando impazzirò.

Il nuovo singolo di Bugo è un pezzo pop/rock con sfumature elettroniche con un testo, a tratti, anche provocatorio, lontano dall’atmosfera molto malinconica del suo duetto con Ermal Meta in Mi manca, un “anti-tormentone”, sostanzialmente, pubblicato coraggiosamente come singolo a ridosso della scorsa estate.

A partire dal 4 dicembre, sarà disponibile anche il video di Quando impazzirò.

Di seguito, trovate il testo della canzone. Clicca qui per ascoltarla.

Bugo – Quando impazzirò: il testo

Quando impazzirò

Dirò la verità

Ad esempio che

Che tua madre è satana

Quando impazzirò

Non mi dispiacerà

Di uscire con gli slip

In piazza di domenica.

E canterò canzoni fuori moda

Come l’educazione

E il giorno del tuo compleanno verrò a dire.

Che ti voglio bene

Tanto bene

Troppo bene

Ma tu non vali niente

Come una birra analcolica

Però ti voglio bene

Tanto bene

Che nemmeno un cane

E io ti avrei sposato io

L’altra sera in macchina

Grattare ancora al tuo citofono

Per farmi dire di no.

Quando impazzirò

So già come si fa

Farò senza di te

Basta togliersi una costola

Quando impazzirò

Puoi dirlo pure a lui

Che vive di Guccini e di De André

Tu che fai YMCA.

Lo sai nessuno prega per davvero

Fino a che l’aereo è dritto

E certe cose si fanno per dispetto.

E io ti voglio bene

Tanto bene

Troppo bene

Ma tu non vali niente

Come una birra analcolica

Però ti voglio bene

Tanto bene

Che nemmeno un cane

E io ti avrei sposato io

L’altra sera in macchina

Grattare ancora al tuo citofono

Per farmi dire di no.

Come il matto al parco

O Giovanna d’Arco

O farmi un elettroshock

Scemo oppure genio

Merito un bel premio

Sono in manicomio.

Però ti voglio bene

Tanto bene

Anche più del pane

E io ti avrei sposato io

L’altra sera in macchina

E invece di star qui al citofono

Potevo dire di no.