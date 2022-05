Mahmood e Blanco saranno in gara all‘Eurovision 2022 con il brano “Brividi” in rappresentanza dell’Italia. Il brano è vincitore del Festival di Sanremo 2022 e ha partecipato, di diritto, a questa edizione della kermesse musicale che si svolge a Torino, dopo la vittoria dei Maneskin lo scorso anno.

La canzone, come da regolamento, non poteva durante più di tre minuti ed è stata accorciata per l’occasione.

Mahmood e Blanco, Brividi, Significato canzone

Mahmood e Blanco hanno scritto Brividi insieme al produttore Michelangelo. È una ballad coinvolgente che sottolinea le insicurezze e gli errori di chi non sempre sa amare. “Nudo dai brividi, a volte non so come esprimermi”, cantano in un brano contemporaneo che accarezza la tradizione.

Spiegano i due cantanti:

“Brividi ha un messaggio importante, quello della libertà, che è un tema universale. La voglia di esprimere tutto l’amore possibile, anche quando c’è la paura di sbagliare e di sentirsi inadeguati, incapaci di trasmettere ciò che si sente”.

Mahmood e Blanco, Brividi, Ascolta la canzone e guarda il video

Cliccando qui potete ascoltare “Brividi” di Mahmood e Blanco e vedere il video ufficiale del brano in gara all’Eurovision 2022.

Mahmood e Blanco, Brividi, Testo canzone

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto: “Sei cambiato

Non vedo più la luce nei tuoi occhi”

La tua paura cos’è? Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo, dai

Non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

[Strofa 2: BLANCO]

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pеlle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu sei il contrario di un angеlo

E tu sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui

Mi lasci così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione, eh

Vivo dentro una prigione, eh

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane, eh

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un “ti amo” ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno

Che ci sputiamo ogni giorno io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui

Su una bici di diamanti, uno fra tanti

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brivid