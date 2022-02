Continua il successo di Brividi, il brano di Mahmood e Blanco vincitore del Festival di Sanremo 2022. E aumentano, col passare delle settimane, i riscontri anche all’estero. La canzone conquista per la terza settimana consecutiva la prima posizione della classifica Fimi / GfK dei singoli più venduti in Italia, oltre a rimanere #1 nella classifica EarOne delle canzoni più trasmesse in radio da due settimane, #1 su tutte le piattaforme digitali. Inoltre, questa settimana si trova anche alla posizione 15 della Billboard Global 200, la chart dei pezzi più ascoltati e comprati al mondo.

Il brano è stato il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream nelle prime 24 ore di release, un record che si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone italiana in posizione #5 nella classifica global della piattaforma (dove oggi è al #78). Inoltre è ancora al #1 su Spotify, dove attualmente conta oltre 38 milioni di stream, e ha esordito in posizione #1 nella Top Songs Debut Global di Spotify (settimana 4-6 Febbraio).

Il video ufficiale del pezzo, girato da Amsterdam, ha toccato quota 28 milioni di visualizzazioni.

Brividi è una ballad romantica con pianoforte e archi che richiamano l’arrangiamento d’orchestra e racconta come, la paura di essere inadeguati, quando si parla d’amore, appartenga a tutte le generazioni.

I due artisti, nelle loro carriera, vantano numeri record. Se Mahmood partirà con un tour ad aprile con 13 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo nella sua carriera, Blanco ha collezionato in meno di un anno 29 dischi di platino, 7 dischi d’oro e 1 miliardo di streaming totali. Il suo tour ha collezionato tutti soldi out con aggiunge di date anche nel periodo estivo che hanno visto i biglietti esauriti in poche ore.

E a maggio li aspetta l’Eurovision Song Contest 2022 a Torino…