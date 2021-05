Britney Spears, “trattamento della demenza” come motivo della tutela da parte del padre?

A lanciare la bomba è stato il The Sun e ripreso anche dal The Evening Standar, Secondo quanto riportato, Jamie Spears, mentre presentava documenti per controllare le sue finanze quasi dieci anni fa, avrebbe lasciato intendere che la pop star soffrisse di demenza.

L’affermazione è pronta per essere discussa nel prossimo documentario della BBC sul cantante, intitolato The Battle for Britney.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe spuntato una casella che diceva “posizionamento o trattamento della demenza” come motivo per mantenere la tutela della tenuta del cantante che è stata istituita nel 2008, come si vede nei documenti mostrati nel documentario, prossimamente disponibile.

Sarebbe questo, quindi, il motivo della tutela di Britney Spears, applicata nel febbraio 2008.

A svelare questo dettaglio, sarebbe stato il giornalista Mobeen Azhar:

“Ci sono solo due opzioni con questa notizia. Britney potrebbe avere la demenza. Ora non sono un medico, ma se è così, il mondo non lo sa. Ma l’altra opzione è in realtà più sinistra. Questa è l’idea che lei non soffra di demenza, ma il team di tutela ha suggerito che ce l’ha perché vogliono far passare la tutela. E se è così, allora sarebbe terrificante”

La tutela è stata istituita nel 2008 dopo un anno in cui Britney ha divorziato il ballerino di sostegno Kevin Federline, 43 anni, si è rasata la testa, ha attaccato l’auto di un fotografo con un ombrello ed è entrata in rehab

Questa decisione indicherebbe che la cantante non potrebbe prendere decisioni finanziarie o professionali senza l’approvazione di suo padre.

Nei mesi scorsi, a prendere la parte di Britney Spears, sono stati l’ex manager della cantante e anche l’attuale compagno.