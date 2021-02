Kim Kaiman ha preso parola ed è intervenuta su uno degli argomenti più discussi, in questi giorni, e che vede protagonista Britney Spears. Al centro del discorso, la questione di rendere libera la cantante -come chiede il movimento #FreeBritney- da qualsiasi tutela e controllo della sua vita.

La donna è apparsa a This Morning per discutere del controverso documentario Framing Britney Spears, che segue la sua fulminea ascesa alla celebrità. Il documentario parla della battaglia per la tutela di Britney con suo padre Jamie Spears – argomento sul quale Kim ha insistito: Britney non ne è ha bisogno, non è una bambina ma una “donna adulta”.

Infatti, quando le è stato chiesto se Britney “necessitasse” di essere sottoposta a tutela, Kim ha risposto:

“Assolutamente no, penso che a questo punto sia una donna di 39 anni, non è una bambina …”

Jamie, 68 anni, non ha più la tutela sulla “persona” di Britney ma sulla proprietà, sui beni della cantante, limitando così la sua capacità di prendere decisioni finanziarie. E per questo, la Spears avrebbe dichiarato di non volersi esibirsi e di prendersi una lunga pausa proprio per reazione a questo controllo economico da parte del padre.

La Kaiman ha anche aggiunto:

“In effetti, non ha bisogno di un conservatore ciò di cui ha bisogno è un buon manager aziendale, cosa che Jamie Spears non è affatto…”

“L’unica cosa che Jamie mi ha mai detto è stata:” Mia figlia diventerà così ricca che mi comprerà una barca “, è tutto quello che dirò di Jamie” ha dichiarato nel documentario.

Anche l’ex manager crede che Britney Spears debba “essere libera”

A This Morning, Kim è tornata su quel passaggio:

“È stato prima che diventasse famosa, il modo in cui mi è stato detto non era di supporto, non è questo il tono con cui mi è stato detto, posso dico che non è stata una cosa positiva quella che ha detto e come l’ha detta”

Nel novembre scorso, l’avvocato di Britney ha raccontato che la sua assistita avrebbe paura di suo padre e si rifiuta di esibirsi di nuovo fino a quando non verrà rimosso come suo conservatore.

Ha chiesto che il suo co-conservatore, Jodi Montgomery, il suo manager di cura di lunga data, diventasse il suo conservatore permanente. Senza più l’intervento e l’ingerenza del padre Jamie.

“La mia cliente mi ha informato che ha paura di suo padre. Ha anche affermato che non si esibirà finché suo padre sarà responsabile della sua carriera”

Britney Spears, le parole dell’ex Kevin Federline e del fidanzato Sam Ashgari

L’ex marito di Britney, Kevin Federline – con il quale ha due figli Sean, 15 e Jayden, 14 – ha pesato nella controversia martedì sera, insistendo sul fatto che lui non ha alcun coinvolgimento ‘nella battaglia per la tutela del cantante, ma ha ammesso che ritiene Montgomery adatto ad essere nominato come suo unico conservatore.

A scagliarsi contro il padre di Britney, Jamie, recentemente, è stato anche l’attuale fidanzato della cantante, il ballerino Sam Ashgari: