A svelare la drammatica notizia è stato il sito di gossip americano TMZ. Jamie, il padre di Britney Spears, ha subìto l’amputazione di una gamba, circa un mese fa. Secondo quanto emerso e in base ai dettagli svelati, l’uomo avrebbe avuto una grave infezione all’arto che lo ha costretto ad un ricovero di settimane. Si è sottoposto a ben 5 interventi chirurgici che, però, non hanno portato i risultato sperati. E così, per contenere l’infezione, i medici hanno deciso che l’unico modo per procedere e salvare la vita a Jamie Spears fosse l’amputazione della gamba.

Le condizioni di salute del genitore della popstar non sono buone. Già nei mesi scorsi vi avevamo parlato dei problemi dell’uomo che, negli ultimi tempi, sta duramente lottando. Dopo la crociata mediatica nei suoi confronti legata alla tutela di Britney Spears, sembra che i rapporti con la figlia possano essere sul punto di ricucirsi. Fonti credibili hanno rivelato a TMZ che Britney si sarebbe ammorbidita nei confronti di suo padre, recentemente. Ci sarebbero state volte in cui ha ammesso che le manca e una volta ha persino raccontato di avergli spedito dei soldi per aiutarlo.

Da parte sua, Jamie Spears da tempo spera di poter recuperare il legame con Britney. Oltre al padre, la Spears si è avvicinata ad altri membri della sua famiglia. Ha invitato la madre Lynne a Los Angeles durante il fine settimana per la sua festa del 42esimo compleanno e le due avrebbero passato dei bei momenti insieme. Si parlano al telefono da settimane e stanno instaurando un rapporto nuovo, decisamente migliore.

Britney avrebbe invitato anche la sorella Jamie Lynn che, però, era fuori città e non ha potuto partecipare. Presente, invece, suo fratello Bryan.

Non resterebbe altro che un avvicinamento al padre, già vociferato negli ultimi mesi ma ancora non del tutto concretizzatosi. Il tempo permetterà la pace definitiva nella famiglia Spears?