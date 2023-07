Si intitola The Woman in Me l’atteso libro autobiografico di Britney Spears, in uscita il prossimo 24 ottobre 2023. Su Amazon, in America, in sole 24 ore, è salito in cima alla lista dei best seller con un prezzo di 32,99 dollari. La curiosità legata alla verità raccontata dalla popstar è altissima e i fan stanno già pre-ordinando il volume con largo anticipo. Si parla di aneddoti inediti, di racconti mai resi noti e finalmente tutto il punto di vista della principessa del pop sulla tutela che l’ha vista legata al padre per anni (e interrotta nei mesi scorsi, dopo il clamore l’attenzione mediatica nata con il #FreeBritney).

Dopo una guerra di offerte tra numerose case editrici, la Gallery Books, legata alla Simon & Schuster, ha acquisito il libro di memorie. A People, Jennifer Bergstrom, vicepresidente senior ed editore di Gallery Books. ha dichiarato:

“La convincente testimonianza di Britney in tribunale ha scosso il mondo, ha cambiato le leggi e ha mostrato la sua forza e il suo coraggio ispiratori”. Non ho dubbi che il suo libro di memorie avrà un impatto immenso e sarà l’evento editoriale dell’anno. Non potremmo essere più orgogliosi di aiutarla a condividere finalmente la sua storia”

Assicurando di rivelare “per la prima volta il suo incredibile viaggio (e) la forza al centro di una delle più grandi interpreti della storia della musica pop”, secondo un comunicato stampa di Gallery Books il libro autobiografico della cantante “Toxic” “illumina il potere duraturo di musica e amore – e l’importanza di una donna che racconta la propria storia, alle sue condizioni”.

E il comunicato stampa di chiude così:

“The Woman in Me è “una storia coraggiosa e sorprendentemente commovente su libertà, fama, maternità, sopravvivenza, fede e speranza“

L’ironia dei fan sul libro della sorella Jamie Lynn… scontato a 1,25 dollari

Poco dopo l’annuncio ufficiale dell’uscita del libro “The woman in me”, i fan di Britney Spears hanno condiviso video e foto di “Things I Should Have Said” di Jamie Lynn Spears, 32 anni, in diversi centro “Dollar Tree” per solo un dollaro e un quarto. La Dollar Tree è una catena americana multi-prezzo di negozi di varietà discount.

not jamie lynn spears book at the dollar store😂😂 pic.twitter.com/6URBANZdVO — dana! saw taylor (@selslovr) July 7, 2023