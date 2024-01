Nessun nuovo album in vista per Britney Spears. Le voci su un possibile ritorno della cantante con un nuovo disco sono state smentite. Ecco le ultime notizie.

Britney Spears è al lavoro su un nuovo album e il comeback è imminente? La notizia ha entusiasmata i fan negli ultimi giorni ma, a quanto pare, si tratterebbe solamente di fake news. A smentire qualsiasi progetto è stato l’attendibile sito Tmz che ha negato la pianificazione di un disco nei prossimi mesi. La cantante, al momento, non è intenzionata a pubblicare nuova musica.

Più precisamente, è stato riportato, da fonti molto attendibili, che le recenti notizie secondo cui Britney sarebbe nelle prime fasi del suo decimo album in studio non sono vere. Non c’è assolutamente nulla di legato alla musica nei progetti della popstar. E le voci che hanno sottolineato un coinvolgimento attivo di Charli XCX e Julia Michaels per le nuove tracce? Nulla di concreto nemmeno in questo.

Sempre secondo persone molto vicine alla cantante, Britney Spears non esclude un ritorno futuro alla musica ma non nei prossimi mesi, le priorità sono altre. Si parla anche di un possibile riavvicinamento tra lei e il padre, dopo il difficile periodo vissuto per una malattia che ha portato all’amputazione di una gamba per l’uomo, ex tutore della popstar.

L’ultimo album di Britney Spears risale al 2016

L’ultimo disco di Britney Spears è stato pubblico nel 2016, quasi otto anni fa. Glory è nato dopo una lunga lavorazione. Dopo aver rinnovato il contratto con la RCA, la cantante ha iniziato a lavorare al disco a partire dal 2014. Non avendo una scadenza per il completamento, ha continuato a concentrarsi nel progetto anche nel 2015 e nel 2016, cosa che, secondo la Spears, le ha fornito l’opportunità di creare uno dei suoi album preferiti.

Glory ha fatto il suo debutto al numero tre della Billboard 200 degli Stati Uniti, vendendo circa 111.000 unità equivalenti, maggiori rispetto alle vendite del suo precedente lavoro, Britney Jean (2013), che ha venduto 107.000 copie nei primi sette giorni. Il disco divenne il decimo album della Spears nella top five.