Britney Spears è tornata al centro del gossip e della cronaca ma non per motivi musicali. In queste ore è emersa la notizia di un’ambulanza chiamata dopo che un litigio con il suo presunto fidanzato, Paul Richard Soliz. I due si trovavano all’hotel Chateau Marmont e le indiscrezioni parlano di alcune persone della struttura che avrebbero visto la cantante mentre discuteva animatamente con i dipendenti dell’albergo, minacciando ospiti e personale. La polizia, però, sarebbe arrivata intorno alle 22.30 e se n’è andata senza aver visto motivi per un intervento.

Giovedì mattina, alle 00.42, è stata chiamata sul posto un’ambulanza. A Page Six hanno raccontato:

“Abbiamo ricevuto una chiamata ai servizi di emergenza sanitaria che segnalava una donna adulta ferita- La persona che ha chiamato non aveva molte informazioni sulla natura della ferita. Abbiamo inviato un’ambulanza sul posto”

Nessun ricovero in ospedale e la Spears sarebbe già tornata a casa sua insieme al suo team. Alcune foto apparse sempre su Page Six la ritrarrebbero fuori dallo Chateau Marmont, a piedi nudi e con in mano un cuscino, con Paul in piedi accanto a lei.

La risposta e la versione di Britney Spears

La cantante non ci sta e ha scelto di rispondere e replicare a quanto emerso, via social, smentendo di essere stata ferita:

“Solo per far sapere alla gente… la notizia è falsa!!! Ieri sera mi sono storta la caviglia e i paramedici si sono presentati illegalmente alla mia porta. Non sono mai entrati nella mia stanza ma mi sentivo completamente molestata. Mi trasferisco a Boston!!! Pace.”

Poi ha aggiunto:

Vorrei rispetto in questo momento affinché le persone capiscano che sto diventando più forte ogni giorno!!! La verità fa schifo, quindi qualcuno può insegnarmi a mentire? Dee là fuori, sto raggiungendo il mio potere superiore e inoltre , spero che lo conquistiate anche voi!!! Ho bisogno di un nuovo spazzolino da denti in questo momento”

Sempre via Instagram ha ammesso che avrebbe anche bisogno di un espresso, specificando di essere una donna e di avere le mestruazioni, perché sono “str*nza”.

Poi, mostrando un video con la caviglia gonfia -a supporto della sua tesi – ha incolpato la madre di tutto il clamore nato (clicca qui):

“So che mia madre era coinvolta!!! Non le parlo da 6 mesi e lei ha chiamato subito dopo l’accaduto, prima che si diffondesse la notizia!!! Vorrei avere i nonni!!! Non la sopporto!!! Onestamente non mi interessa lo dirò 👍🏻🤷🏼‍♀️ !!! Psss quest’uomo è meraviglioso!!! È come un padre per me e mi ha aiutato a superare la notte scorsa!!! Ti adoro e ti ammiro, signor Matthew !!!

Poco dopo, ecco un altro video della cantante (probabilmente di qualche tempo fa) mentre balla a casa sua:

Ok, ho scherzato e ho pensato che questo costume fosse bellissimo!!! Facevo spettacoli a Las Vegas con due strati di collant sulle gambe!!! Non mi hanno mai lasciato mostrare le mie vere gambe!!! Mi è sembrato un po’ strano e idiota avere un costume nel mio soggiorno!!! Beh, Prince era solito vestirsi in costume ogni giorno della sua vita a casa sua!!! Sceglieva ballerini specifici per intrattenerlo quando si annoiava!!! Informazioni inutili 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🙈