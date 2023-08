Colpo di scena nella vicenda apparentemente chiusa tra Britney Spears e suo padre Jamie, dopo le accuse e gli scontri in tribunale per poter annullare la tutela paterna della popstar. Anche grazie al movimento #FreeBritney, l’eco mediatico è stato clamoroso, con una altissima attenzione da parte della stampa e il tutto si è concluso con “Britney liberata” (cit. No stress di Mengoni). Ma, ecco un inaspettato nuovo capitolo, messo alla luce da TMZ. Il sito americano, infatti, parla di un possibile riavvicinamento tra l’uomo e la cantante…

Sembrava impossibile solo a pensarlo ma, quanto pare, Britney sarebbe interessata a ricucire un rapporto con l’uomo. A distanza di tre settimane dalla fine della sua relazione con Sam Asghari, la Spears vorrebbe trovare pace nel legame con il genitore, malato da mesi. Da tempo, infatti, Jamie si trovava in ospedale poiché i medici credevano che ci fosse qualche problema nei suoi reni. Ma si è invece scoperto che tutto era legato alle ginocchia…

I problemi di salute di Jamie, il padre di Britney Spears,

L’uomo, infatti, ha avuto una sostituzione del ginocchio 16 anni fa e in qualche modo ha sviluppato una terribile infezione. Jamie Spears dovrà essere operato venerdì 25 agosto e i medici proveranno a eliminare l’infezione. Nonostante tutto, ha perso più di 25 chili ed è estremamente magro.

Attualmente, l’uomo non ha rapporto con Britney Spears ma con il fratello Bryan. E proprio lui avrebbe aggiornato la sorella delle condizioni di salute del padre. Secondo quanto riportato da TMZ, la cantante sarebbe rimasta toccata dalla notizia e non vorrebbe rischiare di perdere tempo prezioso per riavvicinarsi al padre e starebbe pensando ad una riconciliazione. Jamie Spears, nonostante una campagna mediatica che l’ha visto additato da stampa e migliaia di persone, non nutrirebbe rancore per quanto raccontato dalla figlia, in tribunale o pubblicamente, e sarebbe felice ed entusiasta all’idea di una pace ritrovata. Si attendono sviluppi…