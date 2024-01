Britney Spears si ritira dalla musica: l’annuncio della popstar

Poco dopo la notizia che smentiva il ritorno di Britney Spears nel 2024 con un nuovo disco, ecco arrivare la conferma della cantante, in prima persona, via social. La popstar nega qualsiasi progetto in vista e annuncia il suo ritiro dal mondo della musica.

Giusto per essere chiari, la maggior parte delle notizie sono spazzatura!!! Continuano a dire che mi rivolgerò a persone a caso per fare un nuovo album… Non tornerò mai più nell’industria musicale!!! Quando scrivo, scrivo per divertimento o scrivo per altre persone!!! Per quelli di voi che hanno letto il mio libro, ci sono tantissime cose che non sapete su di me… ho scritto più di 20 canzoni per altre persone negli ultimi due anni!!! Sono una ghostwriter e sinceramente mi diverto così!!! La gente dice anche che IL MIO LIBRO È USCITO ILLEGALMENTE SENZA LA MIA APPROVAZIONE e questo è lontano dalla verità… hai letto le notizie in questi giorni??? Sono così AMATA e benedetta!!

Sottolineando di sentirsi più felice e fortunata che mai in questo periodo, Britney Spears ha così spazzato via, una volta per tutte, ogni rumors su un suo possibile comeback. Non ci sarà nessun singolo né un disco nei piani della cantante che nega di essersi rivolta a Charli XCX e Julia Michaels per lavorare all’album. Secondo quanto condiviso, esclude anche un qualsiasi ritorno nel mondo della musica. Niente più dischi o album, soprattutto nessun live all’orizzonte per lei, assente -ad esclusione dei pezzi con Elton John e Will.I.Am- da ben 8 anni, quando nel 2016 vedeva la luce Glory, il suo nono album in studio.

Britney ha anche approfittato di Instagram per smentire le voci che parlavano dell’uscita del suo libro senza il suo permesso. Infine, per stuzzicare la curiosità dei fan, ha rivelato di essere stata una “ghostwriter” negli ultimi anni e di aver scritto anche hit per altri cantanti.

Ovviamente i titoli dei brani e i nomi colleghi non sono stati svelati.