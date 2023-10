Britney Spears, The Woman in me: ci sarà anche Christina Aguilera tra le pagine del libro autobiografico della popstar

Era uno degli interrogativi legati all’uscita del libro autobiografico “The Woman in me” in uscita il 24 ottobre 2023: Britney Spears parlerà di Christina Aguilera? La risposta è Sì. Dalle prime anticipazioni riportate da Billboard, Britney ha ricordato un momento legato al suo passato.

Dopo la rottura con Justin Timberlake, la cantante si accorse che la stampa era incredibilmente comprensiva nei confronto dell’ex e molto più scortesi nei suoi confronti. Un’insensibilità che vide ancora più evidente sulla cover di un numero di Rolling Stones:

“Justin era sulla copertina di Rolling Stone mezzo nudo. Christina era sulla copertina di Blender, vestita come una signora del Vecchio Wes. Erano insieme sulla copertina di Rolling Stone, lui in canottiera nera, la guardava con occhi sexy, lei guardava la telecamera, indossava una camicia nera allacciata. In quel numero, ha detto che pensava che io e Justin dovessimo tornare insieme, il che era semplicemente fonte di confusione, dato quanto era stata negativa altrove”

Britney Spears ha ammesso -sempre nel libro “The woman in me”- che vedere persone che conosceva così intimamente parlare di lei sulla stampa l’ha “ferita”.

“Anche se non stavano cercando di essere crudeli, sembrava che stessero solo versando sale sulla ferita. Perché è stato così facile per tutti dimenticare che ero un essere umano, abbastanza vulnerabile da poter avere dei lividi?”

Britney Spears e il dolore per l’aborto

Sempre tra le pagine di “The Woman in me”, Britney Spears parla anche dell’aborto avuto durante la relazione con Justin Timberlake. I due erano appena 19enni quando lei scoprì di essere incinta.

“Sono sicura che la gente mi odierà per questo, ma ho accettato di non avere il bambino. Non so se sia stata la decisione giusta. Se fosse stato lasciata la decisione a me, da sola, non l’avrei mai fatto. Invece Justin era così sicuro di non voler diventare padre. Era importante che nessuno venisse a sapere della gravidanza o dell’aborto, il che significava fare tutto a casa”

E parlando dell’aborto e delle sensazioni provate dopo aver scelto di interrompere la gravidanza con un farmaco, a casa, da sola insieme a Justin, Britney ricorda:

“Ho continuato a piangere e singhiozzare finché tutto non è finito. Ci sono volute ore e non ricordo come è finita, ma vent’anni dopo, ricordo il dolore e la paura”