Era il 21 luglio 2023 quando veniva pubblicata “Mind your business“, il brano di Britney Spears insieme a Will.i.am che sperava (e puntava) ad essere una sorta di secondo atto del boom di “Scream & Shout” ma si è rivelato essere un mezzo insuccesso, nemmeno entrato nella classifica Billboard. Da allora non ci sono stati altri brani pubblicati e i fan della cantante potrebbero dover aspettare ancora di più prima di poter ascoltare altra musica da lei, dal momento che è evidente la sua avversione per l’industria musicale e pare non abbia piani o intenzioni di tornare in studio.

Ma, in questo periodo di festività natalizie e con l’inizio del nuovo anno, i fan non si sono dimenticati di lei e un suo vecchio pezzo, “My Only Wish (This Year)“, è in ascesa in entrambe le classifiche di Billboard che mostrano cosa sta ascoltando il mondo. Nella Billboard Global Excl. US, che tiene traccia delle canzoni più ascoltate al mondo, la cantante appare nella top 40 proprio con questo pezzo, passando dalla posizione 135 alla numero 42. Un balzo enorme per la traccia di una qualsiasi cantante, specialmente una che è già disponibile da così tanti anni e che non è stata affatto promossa.

“My Only Wish (This Year)” è stata pubblicata nel 2000, anche se non come un vero singolo di Spears. La sua popolarità ha contribuito a dare vita a una compilation intitolata “Platinum Christmas”, piena di brani a tema natalizio di alcuni dei più grandi nomi del pop e dell’R&B dell’epoca come Christina Aguilera, Backstreet Boys e NSYNC.

Mentre il singolo raggiunge il suo picco nella Billboard Global Excl. US, vola anche nella Billboard Global 200 nello stesso momento, dal gradino 154 al 69. Da quando è stato caricato su piattaforme di streaming e negozi di download digitale, coloro che amano la star del pop sono tornati ad ascoltarlo e ad acquistarlo più e più volte ogni dicembre, rendendolo un successo in tutto il mondo.