The Woman in me, il film biopic sulla vita di Britney Spears: parla il regista

The woman in me, il libro autobiografico di Britney Spears, diventerà un film. La notizia è stata ufficializzata nei mesi scorsi e nelle ultime ore l’attenzione mediatica è tornata sulla pellicola che vedrà, alla regia, Jon M. Chu. Il regista – che ha girato anche “Wicked” – era sul red carpet dei Golden Globe Awards domenica sera e ha dato qualche piccola anticipazione sul progetto, senza sbilanciarsi troppo:

Non posso ancora parlarne. Sono un grande fan di Britney. Lo sono da quando ero un ragazzo e lei era giovane ed era una dei 12 artisti allo Shrine Auditorium. Quindi voglio renderle giustizia e raccontare la sua storia nel modo giusto. Ma vedremo. La stiamo sviluppando ora ed è una lunga strada da percorrere”.

La stessa Britney Spears sarà molto coinvolta nel progetto e questa è la principale intenzione del regista:

“Sarà molto coinvolta. Non ho ancora iniziato niente di completamente, ma lei sarà molto coinvolta in questo. Ho idee e cose, un approccio, ma è molto presto”

A novembre, Chu aveva specificato a The Hollywood Reporter che la sceneggiatura per il film della Spears non era ancora stata scritta e non era stato assunto nessuno sceneggiatore, ma che nella sua concezione iniziale si aspettava che “riguardasse molto il modo in cui trattiamo le persone, i giovani, le star che pensiamo di possedere, le donne, le madri”.

Poi, col passare delle settimane, il progetto ha iniziato a prendere forma. La pellicola racconterà la sua ascesa alla fama, la sua relazione al centro dell’attenzione mediatica con Justin Timberlake e la sua vita sotto tutela del padre durata ben 13 anni. Come anticipato, Chu dirigerà il film e Marc Platt è stato recentemente scelto per produrre la pellicola.

Britney Spears, a settembre 2024, aveva rivelato in modo criptico in un post su Instagram che è “lusinghiero essere in così buona compagnia come Jon Chu”, aggiungendo che “il progetto a cui potrei dedicarmi non è una storia biografica… è un musical di fantasia in cui interpreto un personaggio estremamente intelligente!!!”