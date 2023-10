Continuano ad uscire dettagli e anticipazioni legati al libro autobiografico di Britney Spears, The woman in me, già pronto a diventare un vero caso letterario e bestseller con un’altissima attesa da parte dei milioni di fan. Nei giorni scorsi era emersa la notizia della decisione di abortire, da parte della popstar, quando ha scoperto di essere incinta. Era la fine del 2000 e la relazione tra i due sarebbe poi terminato un paio d’anni dopo. Entrambi avevano circa 19 anni all’epoca e scelsero di non continuare la gravidanza.

Nel libro si può leggere:

“Sono sicura che la gente mi odierà per questo, ma ho accettato di non avere il bambino. Non so se sia stata la decisione giusta. Se fosse stato lasciata la decisione a me, da sola, non l’avrei mai fatto. Invece Justin era così sicuro di non voler diventare padre…”

Britney Spears e l’aborto: “Vent’anni dopo ricordo ancora il dolore e la paura”

Ecco ulteriori anticipazioni svelate nelle ultime ore, su quel difficile momento. Britney Spears ha raccontato che i due hanno deciso di interrompere la gravidanza a casa, senza un medico e senza dirlo alla famiglia o a nessun altro. Doveva rimanere privato, una questione solo loro. Nessuno specialista né un membro della famiglia doveva sapere della gravidanza inaspettata:

“Era importante che nessuno venisse a sapere della gravidanza o dell’aborto, il che significava fare tutto a casa”

La cantante, nel libro, ha sottolineato come l’aborto sia stato qualcosa di straziante per lei e di come il farmaco preso le abbia causato un fortissimo dolore fisico. Nelle pagine della sua storia, scrive che mentre giaceva sul pavimento del bagno, tra i singhiozzi, Justin ha provato a consolarla con la musica, strimpellando la sua chitarra.

“Ho continuato a piangere e singhiozzare finché tutto non è finito. Ci sono volute ore e non ricordo come è finita, ma vent’anni dopo, ricordo il dolore e la paura”