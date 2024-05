Britney Spears vittima di furto? La cantante, via Instagram, rivela ai fan che sono spariti tutti i suoi gioielli (ma non denuncia?)

Britney Spears è tornata sui social questa volta per un contenuto ben diverso dai suoi consueti balletti a favor di telecamera. La popstar, infatti, ha caricato un video nel quale mostrava dei cassetti aperti e completamente vuoti. Al loro interno non c’era assolutamente nulla. Ai suoi followers, la cantante ha raccontato di essere stata vittima di un furto e che qualcuno le ha rubato gioielli molto costosi.

Mostrando i cassetti, ha raccontato che proprio all’interno conservava alcuni preziosi di grande valore e che, adesso, sono spariti. Ha ancora qualche ciondolo ma la maggior parte sarebbe stata rubata.

La Spears ha rivelato che adesso ha paura di comprare nuovi gioielli dopo il presunto furto poiché ha il terrore che vadano perduti. Inoltre, alcuni dei pezzi della sua collezione avevano un enorme valore sentimentale ed emotivo, rendendoli davvero insostituibili.

Nonostante il video e l’allarme lanciato con i fan, sembra che attualmente Britney Spears non si sia ancora rivolta alle autorità. Fonti delle forze dell’ordine hanno assicurato a TMZ che non ha denunciato un furto al dipartimento dello sceriffo.

Ecco, potete vedere davvero che tutti i miei gioielli sono stati rubati… è difficile comprarne di nuovi adesso perché ho paura che vadano perduti. Quindi li compro a poco prezzo e finti, ma è difficile perché alcuni dei miei pezzi sono stati originariamente realizzati per me… e la mia croce da bambina che indossavo da quando avevo 4 anni non c’è più…

Nessuna denuncia ma, a seguire, Instagram è stato puntualmente aggiornato.

Poche ore dopo, infatti, sembrava aver superato “il trauma” poiché ha caricato altri video mentre balla ammiccando alla telecamera, chiedendosi se farsi un piercing sulla lingua e mostrando un abito rosa indossato, quello che – al momento – assicura essere il suo preferito.

Pochi giorni fa, alcuni stretti collaboratori legati alla cantante hanno ammesso di essere seriamente preoccupati per la cantante e temono abbia concretamente bisogno di una “nuova tutela”, ovviamente non rappresentata dal padre.

Alcune fonti hanno rivelato a TMZ che la salute mentale di Britney è in crisi da quando è finita la tutela. Dicono che spesso non prenda le medicine che la stabilizzano, beve e usa vari farmaci, il che è particolarmente pericoloso, perché ha avuto problemi di abuso di sostanze che l’hanno mandata in riabilitazione più volte.