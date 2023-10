Manca poco all’uscita dell’atteso libro autobiografico di Britney Spears, “The woman in me”, disponibile dal 24 ottobre 2023. Nell’attesa, ecco uscire alcune anticipazioni e indiscrezioni sul contenuto del volume. E Tmz ha svelato un passaggio che farà molto discutere. Quando era fidanzata con Justin Timberlake, la cantante avrebbe abortito.

Secondo quanto emerso, Britney Spears, ai tempi, sentiva che Justin era l’amore della sua vita, quando erano insieme, e verso la fine del 2000 scoprì di essere incinta. Il passaggio che potremo leggere, fra poche settimane, dovrebbe essere questo:

“Ho amato così tanto Justin. Mi sono sempre aspettata che un giorno avremmo avuto una famiglia insieme. Sarebbe successo molto prima di quanto avevo previsto”

Ma poi aggiunge che Justin sentiva che non erano pronti, perché erano troppo giovani: entrambi avevano circa 19 anni all’epoca.

Sempre in base alle anticipazioni, Britney Spears ha affermato di essere stata “combattuta” ma dopo alcune discussioni difficili e molto emotive, i due hanno poi concordato che abortire era la decisione giusta.

La cantante e Timberlake hanno avuto una relazione dal 1999 al 2002. Lei lo avrebbe anche voluto sposare ma poi, come ben noto, la loro storia è terminata.

La teoria dei fan di Britney Spears sul video di ‘Everytime’

In queste ore, i fan di Britney Spears hanno ipotizzato una suggestiva tesi legata al brano “Everytime“, pubblicato dalla cantante un anno dopo la fine della sua relazione con Justin Timberlake. E l’attenzione è soprattutto sul video ufficiale della canzone (clicca qui per rivederlo)

Secondo una nuova “lettura” delle immagini, il video viene visto come un possibile riferimento sul bambino mai nato tra lei e l’ex fidanzato Justin Timberlake. Si vede, infatti, un bambino appena nato tra le braccia di una donna. A supportare questa teoria, anche il passaggio del pezzo:

“And every time I see you in my dreams I see your face, you’re haunting me. I guess I need you, baby.”

“E ogni volta che ti vedo nei miei sogni vedo la tua faccia, mi stai perseguitando. Immagino di aver bisogno di te, baby.”