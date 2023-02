La prima serata del Festival di Sanremo 2023 si stava svolgendo nel migliore dei modi, con la scaletta e gli orari rispettati e le esibizioni dei primi 14 cantanti in gara. Sul palco sono saliti Mahmood e Blanco per cantare “Brividi”, il brano vincitore dell’edizione 2022, in una sorta di “passaggio testimone” con il pezzo che conquisterà il primo posto in questa edizione. Intorno a mezzanotte, poi, Blanco -in solitaria- è tornato per cantare il suo ultimo singolo, L’isola delle rose, che ha fatto il suo debutto al quinto posto della classifica Fimi dei brani più venduti.

Ma, ecco il colpo di scena improvviso che ha scombinato il rito della prima serata di Sanremo 2023. Blanco, a un certo punto, dopo ver detto “Voce” per problemi di audio, non si è fermato e ha iniziato a prendere a calci i fiori (rose, come dal titolo del suo brano), spaccando la scenografia e che circondava la sua performance. Sul palco, al termine del live (?), solo petali e fiori fatti a pezzi. Il pubblico ha iniziato a fischiare, criticando -comprensibilmente- il comportante del giovane artista. Era stato applaudito da poco grazie a “Brividi” e poco dopo, la situazione si è ribaltata, con un atteggiamento inaspettato che ha rovinato il bel momento di consensi.

Amadeus ha cercato di ironizzare e ridimensionare quanto accaduto, nonostante in fischi del pubblico:

“Meno male che non ti ho portato dei fiori. Hai combinato un guaio, figlio mio. Mettiamo tutto apposto ora, se vorrai, potrai ricantarla con la voce. Loro sono arrabbiati perché si sono chiesti: ‘Perché ha spaccato i vasi e distrutti i fiori?!’”

Ma la risposta di Blanco non ha fatto altri che indispettire il pubblico presente:

“Mi dispiace. Purtroppo non mi sentivo in cuffia. Non sentivo la voce. Mi sono comunque divertito. Non mi potevo fermare”

E sui social, sul profilo di Blanco, non sono mancate le critiche da parte dei suoi fan, increduli di fronte a quanto accaduto (e anche da parte dei vip, attraverso i loro profili). Sull’ultimo post sul profilo Instagram del cantante, qualcuno ha cercato di prendere le sue difese:

“Dai ma fa parte dello show! Come ogni artista, è un’esibizione. Tutto questo dramma per dei fiori che sicuramente erano lì per far parte della scenografia! Penso sia molto peggio l’accanimento e fischi del pubblico ad un ragazzo che è sul palco, bah”

Ma i messaggi di critiche hanno inondato la sua bacheca. Ve ne riportiamo solo alcuni (evitando quelli di insulti e offese), a simbolo della delusione e della rabbia da parte dei fan: