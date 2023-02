Blanco distrugge i fiori sul palco di Sanremo 2023 tra i fischi del pubblico: ecco cosa è successo (VIDEO)

Ospite della prima serata del ‘Festival di Sanremo 2023’, Blanco, dopo essersi esibito su ‘Brividi’ (con Mahmood), il brano che, lo scorso anno, si è aggiudicato la kermesse festivaliera, ha presentato il singolo, che porta per titolo, L’Isola delle rose’, il pezzo che anticipa l’uscita del nuovo album. Ma un fuori programma ha catturato l’attenzione del pubblico in platea e da casa.

Durante l’esibizione, il cantautore è andato in escandescenza, distruggendo i fiori (con calci e non solo) posizionati su tutto il palco dell’Ariston. Dopo la performance, Amadeus ha cercato, in qualche modo di stemperare la tensione, cercando spiegazioni dietro al gesto dell’ultimo vincitore di ‘Sanremo’.

Amadeus: “Meno male che non ti ho portato dei fiori. Hai combinato un guaio, figlio mio. Mettiamo tutto apposto ora, se vorrai, potrai ricantarla con la voce. Loro sono arrabbiati perché si sono chiesti: ‘Perché ha spaccato i vasi e distrutti i fiori?!'”

Blanco: “Mi dispiace. Purtroppo non mi sentivo in cuffia. Non sentivo la voce. Mi sono comunque divertito. Non mi potevo fermare”.

La platea, in teatro, però, non ha particolarmente apprezzato il fuori programma di Blanco che, ad onor del vero, è stato fischiato ripetutamente. Per riparare all’incidente, il conduttore, però, ha voluto dare una seconda possibilità al cantante che ripeterà la performance a chiusura di trasmissione, al termine dell’esecuzione dei brani dei 14 Big in gara.