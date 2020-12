Billie Eilish –al primo posto delle cantanti donna più ascoltate in streaming su Spotify nel 2020– ha parlato della lavorazione del suo nuovo album. C’è molta attesa sul suo secondo lavoro, dopo il boom ottenuto da When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, in grado di debuttare al primo posto della Billboard 200 e anche nel Regno Unito. Ad oggi non è stato rivelato il periodo di pubblicazione previsto per il disco ma, nel frattempo, sono già usciti due brani inediti, My future e Therefore I Am.

In una recente intervista, la cantante ha raccontato a che punto è il suo prossimo progetto di inediti, rivelando che lei e suo fratello Finneas hanno già scritto e composto molti pezzi:

“In questo momento ne ho 16. Ci abbiamo lavorato. E li amo tutti”

Un periodo molto prolifico per la cantante che ha poi aggiunto:

“Penso che Finneas ed io siamo davvero entrati nel ritmo. Lo facciamo così velocemente. C’è stato un periodo di tempo, un mese fa o qualcosa del genere, stavamo semplicemente mandando messaggi all’etichetta del tipo, ‘Canzone fatta, un’altra canzone fatta, un’altra canzone fatta.’ Quindi, sono molto più brava. Lo adoro molto di più. In realtà mi diverto davvero ora e mi sento come se fossi abbastanza brava adesso”

Parlando dell’album che ascolteremo, Billie ha assicurato:



“È la mia opera d’arte preferita in assoluto. È stato molto piacevole e soddisfacente e sono così entusiasta affinché le persone ascoltino questo album”



E dietro questo grande entusiasmo lavorativo c’è lo zampino della madre, Maggie: