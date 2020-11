Billie Eilish ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, Therefore I Am.

“I’M SO EXCITED FOR THIS ONE!” commenta la cantautrice nel rivelare il suo prossimo pezzo programmato per domani, 12 novembre 2020.

La Eilish avrebbe dovuto trascorrere almeno la metà del 2020 impegnata nel suo “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” tour, ma ci sono state solo tre date prima che la serie di concerti fosse rinviata a causa della pandemia. Tuttavia, ha sfruttato al massimo i tempi di inattività, esibendosi in diversi live streaming, incluso il suo ambizioso “Where Do We Go?” concerto in streaming dal vivo il mese scorso e rilasciando il singolo “My Future” durante l’estate. Recentemente si è anche esibita a sostegno della campagna presidenziale del 2020.